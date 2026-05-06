OP Pohjolan liikevoitto romahti – sijoitukset kyykkäsivät, mutta asiakastyö tuotti hyvin OP Pohjolan Hallinnoitavat varat kasvoivat ennätykselliseen 106 miljardiin euroon, sillä ihmiset intoutuivat sijoittamaan.

OP Pohjolan liikevoitto romahti ensimmäisellä vuosineljänneksellä 160 miljoonaan euroon, kun se oli vuosi sitten 423 miljoonaa euroa.

62 prosentin pudotus johtui ennen kaikkea sijoitustoiminnan tuottojen laskusta 187 miljoonalla eurolla pakkaselle, kun vuotta aiemmin ne tuottivat 37 miljoonaa euroa.

Sen sijaan asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, vakuutuspalvelutulos ja nettopalkkiotuotot olivat yhteensä 818 miljoonaa euroa, kun ne olivat vuotta aiemmin 821 miljoonaa euroa.

Korkokate laski 10 prosenttia 549 miljoonaan euroon, mutta vakuutuspalvelutulos kasvoi 34 miljoonaan euroon ja nettopalkkiotuotot kasvoivat 236 miljoonaan euroon.

Kulut yhteensä kasvoivat tammi–maaliskuussa 5 prosenttia ja kulu-tuottosuhde heikkeni 60 prosentista 79 prosenttiin alkuvuonna.

Luottokanta kasvoi vuodessa yhden prosentin 100 miljardiin euroon ja talletukset 5 prosenttia 81 miljardiin euroon. Asuntoluottokanta pysyi 42 miljardissa eurossa. Ryhmä on markkinajohtaja asuntolainoissa ja talletuksissa.

CET1-vakavaraisuus oli 21,5 ja ylittää sääntelyn vaatiman vähimmäistason.

Osuuspankkien liikevoitto laski kolmanneksen 193 miljoonaan euroon ja korkokate 16 prosenttia 389 miljoonaan euroon. Kulu-tuottosuhde heikkeni 67 prosenttiin, luottokanta kasvoi pysyi 71 miljardissa eurossa ja talletukset kasvoivat hitusen 67 miljardiin euroon (64,0).

Hallinnoitavat varat kasvoivat 12 prosenttia ennätykselliseen 106 miljardiin euroon. Sijoittaja-asiakkaita on nyt yli miljoona, säännöllisen rahastosijoittamisen sopimuksia avattiin alkuvuonna 20 000 eli viidennes viime vuotta enemmän ja 33 000 asiakasta sijoittaa rahastoihin OP-bonuksensa.

Yrityspankki-segmentin liikevoitto laski 15 prosentilla 123 miljoonaan euroon ja korkokate 7 prosentilla 136 miljoonaan euroon. Kulu-tuottosuhde kasvoi 37 prosenttiin, luottokanta vuodessa kaksi prosenttia 29 miljardiin euroon ja talletukset 7 prosenttia 15 miljardiin euroon.

Vakuutus-segmentin liiketappio oli 10 miljoonaa euroa, mutta vakuutuspalvelutulos kasvoi 34 miljoonaan euroon. Sijoitustoiminnan tuotot painuivat syvemmin pakkaselle, 50 miljoonaan euroon.

Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde parani hiukan 98 prosenttiin.

Ryhmätoiminnot-segmentin liiketappio oli -154 miljoonaa euroa ja sijoitustoiminnan tuotot romahtivat 175 miljoonaan euroon miinukselle, syynä osakkeiden käyvän arvon muutokset.

OP Pohjola uudisti omistaja-asiakasetuja 1.1.2026 alkaen ja korotti OP-bonuksia 24 prosenttia 101 miljoonaan euroon.

Omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi vuoden lopusta kahdella henkilöllä 2 138:aan.

OP Pohjola arvioi Suomen talouden kasvavan tänä vuonna prosentin.

Konserni arvioi liikevoiton pysyvän kuluvanakin vuonna hyvänä, mutta jäävän pienemmäksi kuin vuonna 2025.

Toimitusjohtaja Timo Ritakallion mukaan Lähi-idän sota tärveli alkuvuoden suotuisat talousnäkymät. OP Pohjola arvioi tiedotteessa Suomen talouden kasvavan tänä vuonna prosentin ja maailmantalouden 2,8 prosenttia. Inflaatio voi nousta tilapäisesti. Kasvunäkymät riippuvat pitkälti öljyn tarjonnasta ja hinnasta, Ritakallio arvioi tiedotteessa.

OP Pohjolan liikevoittoa nakersivat osakekurssien lasku ja korkojen nousu. Kuluja puolestaan kasvattivat panostukset ICT-kehittämiseen sekä henkilöstökulujen kasvu.

Ritakallion mukaan asiakkaiden lainanhoitokyky on säilynyt hyvänä, ja järjestämättömien saamisten määrä laski 1,9 prosenttiin luotto- ja takauskannasta.

Tänä vuonna ryhmä tarjoaa omistaja-asiakkailleen yli kymmenkertaiset OP-bonukset koti-, omaisuus- ja ajoneuvojen kaskovakuutuksista, yhteensä 30 miljoonaa euroa.

Yritysten rahoittajana ja vakuuttajana OP Pohjola on Suomen suurin ja lupaa nopeuttaa rahoitusprosessejaan.