Kaupan liitto tyytyväinen yrityslähestymiskiellon etenemisestä: ”Tärkeää saada keinoja puuttua häiriökäyttäytymiseen” Käytännössä kyseessä olisi tuomioistuimen määräämä pääsykielto, joka voitaisiin määrätä henkilölle hänen aikaisemman häiriökäyttäytymisensä perusteella.

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Kaupan liiton mukaan häiriö-, uhka- ja väkivaltatilanteet ovat kaupassa jopa kolminkertaistuneet vuodesta 2020. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Yhteiskunta Henna Lääveri

Kaupan liitto on tyytyväinen oikeusministeriön ehdottamaan esitysluonnokseen niin kutsutusta yrityslähestymiskiellosta.

Esitys on Kaupan liiton mukaan alalla odotettu, sillä myymälöissä koettu häiriökäyttäytyminen ja uhkatilanteet ovat lisääntyneet viime vuosina.

Liiton mukaan häiriö-, uhka- ja väkivaltatilanteet ovat kaupassa jopa kolminkertaistuneet vuodesta 2020. Liitto on osallistunut lainvalmisteluun seurantaryhmässä ja tuonut siihen käytännön kokemusta myymälöiden arjesta.

Liiton mukaan häiriö-, uhka- ja väkivaltatilanteet ovat kaupassa jopa kolminkertaistuneet vuodesta 2020.

Lakiehdotuksen mukaan Suomessa otettaisiin käyttöön tuomioistuimen määräämä pääsykielto. Samalla täsmennettäisiin julkisrauhan rikkomista koskevaa sääntelyä.

Käytännössä kyseessä olisi tuomioistuimen määräämä pääsykielto, joka voitaisiin määrätä henkilölle hänen aikaisemman häiriökäyttäytymisensä perusteella.

Esityksen mukaisen pääsykiellon tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuutta puuttumalla vakaviin ja toistuviin uhka- ja väkivaltatilanteisiin myymälöissä.

Kaupan liiton johtavan asiantuntijan Terhi Kuljukka-Rabbin mukaan on hienoa, että esitys on edennyt lausunnoille.

”Lakiesitys vastaa kaupan alan pitkään esiin nostamiin tarpeisiin ja on odotusten mukainen. On tärkeää, että käyttöön saadaan keinoja, joilla voidaan puuttua vakavaan ja toistuvaan häiriökäyttäytymiseen”, hän toteaa tiedotteessa.

Tuomioistuin voisi lakiesityksen mukaan elinkeinonharjoittajan hakemuksesta määrätä pääsykiellon aikaisemman häiriökäyttäytymisen perusteella. Tällä pyrittäisiin torjumaan rikoksia sekä muuta vakavaa ja toistuvaa häirintää.

Kiellon valvonnasta vastaisi poliisi ja sen rikkominen olisi rangaistavaa.

Kielto voisi koskea yleisölle avoimia myymälöitä. Apteekit kuitenkin rajattaisiin soveltamisalan ulkopuolelle.