Poliisi: Nuoria värvätään mukaan laittomaan toimintaan, jossa luvataan huomattavia tuottoja riskittömästi Nuorille luvataan huomattavia tuottoja riskittömästi. Lupauksista huolimatta todellisuus on kaukana riskittömästä.

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Rahamuuleiksi värvättyjen henkilöiden tarkoituksena on vaikeuttaa rikoksella saatujen varojen pysäyttämistä, jäljittämistä ja poisottamista. Kuvituskuva. Kuva: Jarkko Sirkiä

Uutiset | Rikokset Henna Lääveri

Tietoverkkoavusteisia rikoksia Sisä-Suomen poliisilaitoksessa tutkivassa yksikössä on havaittu huolestuttava uusi rikostrendi.

Nuoria yritetään värvätä mukaan rahanpesutoimintaan niin sanotuiksi rahamuuleiksi muun muassa viestialustoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Rahamuuleiksi värvättyjen henkilöiden tarkoituksena on vaikeuttaa rikoksella saatujen varojen pysäyttämistä, jäljittämistä ja poisottamista.

Petoksia tekevien rikollisten tavoitteena on saada rahamuulit luovuttamaan pankkitunnuksensa rikollisten käyttöön tai tekemään itse rahasiirtoja rikollisten hyödyksi.

Nuorille luvataan huomattavia tuottoja riskittömästi muun muassa väittäen, ettei alaikäinen ei ole velvollinen maksamaan velkaa luottokorttiyhtiölle. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Rikoksentekijät toimivat poliisin mukaan sellaisilla alustoilla, joilla tavoitetaan toivotun ikäistä kohderyhmää. Nuorten suosimia viestialustoja ovat muun maussa Snapchat ja Telegram.

Helmikuusta 2026 lähtien tilimuulitoiminta-rahanpesuun liittyen poliisille on tehty yhteensä 158 rikosilmoitusta.

Lähes 40 prosenttia rikosilmoituksissa rikoksesta epäillyn tai muun osallisen asemassa olevista henkilöistä on 18–29-vuotiaita.

Alaikäisten osuus on poliisin mukaan vähäinen, muttei mitätön. Rikoksentekijät etsivät alaikäisiä vapaaehtoisia, joille luotaisiin virtuaalinen luottokortti henkilötietojen ja suomalaisten pankkitunnusten luovuttamisen jälkeen.

Virtuaalista luottokorttia käyttäen rikolliset ostaisivat kryptovaluuttaa, jonka tuotoista osa luvataan muulina toimivalle nuorelle palkkioksi.

Nuorille luvataan huomattavia tuottoja riskittömästi muun muassa väittäen, ettei alaikäinen ei ole velvollinen maksamaan velkaa luottokorttiyhtiölle.

Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

”Rikosoikeudellinen vastuu alkaa jo 15 vuoden iästä, ja myös alaikäinen on vahingonkorvausvastuullinen aiheuttamastaan vahingosta. Lisäksi alaikäisen rikokseen tai rikolliseen tekoon syyllistyminen voi johtaa lastensuojelullisiin toimenpiteisiin”, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Lupauksista huolimatta todellisuus on siis kaukana riskittömästä.

Henkilö syyllistyy rahanpesuun, jos hän ottaa vastaan, luovuttaa, siirtää tai pitää hallussaan rikoksella hankittua omaisuutta tai rikoksen tuottamaa hyötyä joko hankkiakseen hyötyä itselleen tai toiselle taikka peittääkseen hyödyn tai omaisuuden laittoman alkuperän.

Rahanpesijänä toiminut henkilö on myös mahdollista tuomita tekijänä siitä rikoksesta, josta rahanpesun kohteena olevat varat on saatu.

”Jos henkilö ennen rikosta tai rikoksen aikana tahallaan auttaa toista tahallisen rikoksen tekemisessä, henkilö voidaan tuomita avunannosta rikokseen saman lainkohdan mukaan kuin teon varsinainen tekijä”, tiedotteessa kerrotaan.