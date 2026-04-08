Vihreä poliitikko vaatii maataloustukien uudistamista – ”Fossiiliriippuvuus vaarantaa ruokaturvan”Kansanedustajan mukaan Suomen ruokaturvaa uhkaavat paitsi riippuvuus fossiilisista tuontilannoitteista, myös ilmastokriisi sekä luontokato.
Vihreä kansanedustaja Tiina Elo peräänkuuluttaa maan hallitukselta toimia maataloustukien uudistamiseksi ja kierrätyslannoitteiden käytön vauhdittamiseksi.
”Suomen maatalous on äärimmäisen riippuvainen ulkomaisista tuontilannoitteista, joiden hinnat ovat nousseet Iranin sodan vuoksi reippaasti. Vaikka tilanne Hormuzinsalmella näyttää ainakin hetkellisesti helpottavan, on vain ajan kysymys, milloin fossiiliriippuvuus lannoitteissa kostautuu meille seuraavan kerran”, Elo painottaa.
Kansanedustajan mukaan Suomen ruokaturvaa uhkaavat paitsi riippuvuus fossiilisista tuontilannoitteista, myös ilmastokriisi ja luontokato.
”Jos ilmastokriisiä ja luontokatoa ei saada pysäytettyä, on kotimainen maanviljely vakavassa vaarassa.”
Lisäksi Elo kritisoi kuitenkin hallitusta haluttomuudesta uudistaa maatalouspolitiikkaa.
”Maatalousministeri Sari Essayah (kd.) toteaa ykskantaan, että maataloustukiin ei tulisi koskea. Itse ajattelen kuitenkin, että vain maataloustukia rohkeasti uudistamalla voimme todella taata sen, että Suomessa kasvatetaan ruokaa kestävällä tavalla jatkossakin”, Elo linjaa.
”Fossiiliriippuvuudesta irtautumista on tuettava, uudistavaan viljelyyn kannustettava ja kaiken maatalouden pohjaa nakertavaa luontokatoa torjuttava.”
