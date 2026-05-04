Ainakin kaksi kuollut autoilijan ajettua väkijoukkoon Leipzigissä SaksassaPoliisin mukaan auton kuljettaja on pidätetty eikä tästä ole enää sivullisille vaaraa.
Saksan Leipzigissä ainakin kaksi ihmistä on kuollut autoilijan ajettua kävelykadulle. Asian vahvisti Leipzigin pormestari Burkhard Jung. Lisäksi useita on loukkaantunut.
Paikallisen poliisin mukaan kuljettaja ajoi Grimmaische Strasse -kadulla ja pakeni lopulta paikalta. Poliisin mukaan auton kuljettaja on sittemmin pidätetty eikä tästä ole enää sivullisille vaaraa.
Jungin mukaan kuljettajan mahdollisesta motiivista ei ole vielä tietoa.
Bild-lehden paikan päältä julkaisemissa kuvissa näkyy kadulle pysähtynyt harmaa auto, jonka konepelti on rutussa ja tuulilasi säpäleinä. Paikalle hälytettiin useita hälytysajoneuvoja.
Lähteenä myös uutistoimisto AFP.
