Syöpävaarasta viis – moni nuori hakeutuu tahallaan pahimpaan paisteeseen UV-indeksiä seurataan ja aurinkoon hakeudutaan rusketus mielessä, vaikka UV-säteilyltä kannattaisi suojautua.

Vaikka suurin osa nuorista tietää uv-säteilyn lisäävän ihosyöpäriskiä, moni kokee oman riskinsä pieneksi. AKU HÄYRYNEN / LEHTIKUVA.

Uutiset | Terveydenhuolto STT

Nuoret polttavat ihonsa selvästi muuta väestöä useammin, kertoo Syöpäjärjestöjen ja Säteilyturvakeskuksen (STUK) tuore tutkimus. Tutkimuksen mukaan nuoret pitävät auringonotosta ja rusketuksesta, vaikka he ovat myös huolissaan auringon uv-säteilyn terveyshaitoista ja ihosyöpäriskistä.

Tutkimukseen vastasi loppuvuonna 2025 yhteensä 780 suomalaisnuorta. Vastaajista 81 prosenttia kertoo viettävänsä paljon aikaa auringossa tai ottavansa aurinkoa.

”Yksi huolestuttava huomio kyselyn tuloksista on se, että nuorten keskuudessa ihon palaminen on yleistä. 70 prosenttia vastaajista kertoo ihon palaneen vähintään kerran viime vuoden aikana, ja lähes joka viidennellä palamisia on ollut kolme tai useampia”, erityisasiantuntija Anne Höytö STUKista kertoo tiedotteessa.

STUKin vuonna 2024 koko väestölle kohdistetussa kyselyssä vain 19 prosenttia ilmoitti polttaneensa ihonsa vähintään kerran vuodessa.

Liiallinen uv-säteily lisää riskiä sairastua ihosyöpään. Säteilyn vaikutukset kertyvät ihon muistiin koko eliniän ajalta, joten sekä palamista että pitkällistä auringossa oleskelua tulee välttää.

”Rusketuksen ihannointi yhdistettynä uv-indeksin hyödyntämiseen ruskettumistarkoituksessa on huolestuttava ilmiö.” Heidi Löflund-Kuusela

Vaikka suurin osa nuorista tietää uv-säteilyn lisäävän ihosyöpäriskiä, moni kokee oman riskinsä pieneksi. Suojautuminen painottuu aurinkovoiteisiin, kun taas vaatetus ja varjo jäävät vähemmälle huomiolle.

Uv-säteilyennusteen voi tarkistaa Ilmatieteen laitoksen sivuilta uv-indeksipalvelusta. Uv-indeksi on nuorten keskuudessa hyvin tunnettu, mutta sitä hyödynnetään pikemminkin ruskettumisen maksimoimiseen eikä suojautumisen apuna. Vain 27 prosenttia nuorista käyttää uv-indeksiä apuna suojautumisessa, kun taas 39 prosenttia seuraa sitä ruskettumisen edistämiseksi.

”Rusketuksen ihannointi yhdistettynä uv-indeksin hyödyntämiseen ruskettumistarkoituksessa on huolestuttava ilmiö. Vaikka kauneusihanteet muuttuvat ajassa, rusketuksen viehätys näyttää edelleen pitävän pintansa, ja pääkeino sen hankkimiseen on edelleen auringonotto”, terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund-Kuusela Syöpäjärjestöistä sanoo.

Tuoreimman syöpätilaston mukaan Suomessa todettiin viime vuonna lähes 1 800 uutta melanoomaa, yli 2 100 okasolusyöpää ja yli 10 000 tyvisolusyöpää. Uv-altistukseen liittyvien ihosyöpien ilmaantuvuus kasvoi vuosituhannen alussa voimakkaasti, mutta on sittemmin tasaantunut. Melanooman osalta ilmaantuvuushuippu oli 2016.

Liialliselta auringon uv-säteilyltä on syytä suojautua, kun uv-indeksin arvo on kolme tai korkeampi. Suomessa tämä toteutuu toukokuusta syyskuuhun aamukymmenen ja iltaviiden välillä. Hyviä suojautumiskeinoja ovat varjoon hakeutuminen, pukeutuminen pitkähihaisiin ja -lahkeisiin vaatteisiin sekä lierihatun ja aurinkolasien käyttäminen.

”Paljaat ihoalueet on syytä suojata aurinkovoiteella, jonka suojakerroin on vähintään 30”, Ilmatieteen laitoksen tutkija Kaisa Lakkala kertoo.