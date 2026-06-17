Juhannusta kohden lämpenee, hellelukemat jopa todennäköisiä Tämänhetkisen ennusteen perusteella kokkojen polttaminen on mahdollista koko maassa.

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Juhannusaattoa ja -päivää vietetään näillä näkymin lämpimässä säässä. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Sää Janika Takala

Tänään sää on ollut lähes koko maassa harmaan sateinen ja tuulinen. Suurimmat sadekertymät on saatu maan itäosassa; esimerkiksi Tohmajärvi Kemien asemalla on mitattu tänään jopa yli 50 millimetriä sadetta, Kuopio Savilahden asemalla 31 millimetriä.

Sateet jatkuvat todennäköisesti yöhön asti, mutta huomenna torstaina heikko korkeapaineen selänne saavuttaa Suomen ja sää poutaantuu. Aamupäivällä sateita voi vielä tulla itärajalla, mutta päivän aikana taivas selkenee lännestä alkaen lähes koko maassa.

Aurinkoisimmilla alueilla lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle, joskaan helleraja ei vielä pauku. Itärajalla lämpötila voi paksun pilven alla jäädä vielä alle 15 asteeseen.

Torstain jälkeen suunta on sään osalta vain ylöspäin. Juhannusaatosta on näillä näkymin tulossa laajalti aurinkoinen ja lämmin. Lämpötila nousee laajalti 20 asteen tuntumaan, etelässä ja lännessä korkeammaksikin.

Sää pysyy kauniina koko aattopäivän, joten juhannuskokoilla riittää varmasti kävijöitä; maastokin on sateiden jäljiltä hieman kostea, joten tämänhetkisen ennusteen perusteella kokkojen polttaminen on mahdollista koko maassa.

Lauantaina voi lännessä tulla jokunen lämmin sadekuuro, sunnuntaina jo ropisee laajemmin. Lämpötila pysyy silti korkeana. Kuva: Ilmatieteen laitos

Lauantaina sää on epävakaistumaan päin, mutta edelleen on laajalti poutaista ja osin aurinkoistakin. Lännessä voi tulla joitakin iltapäiväkuuroja, pohjoisessa on pilvistä ja sateista.

Missään päin maata ei kuitenkaan tarvitse värjötellä viileässä säässä, vaan lämpötila nousee pohjoisessakin laajalti 20 asteeseen. Maan eteläpuoliskolla puolestaan on helteistä, lämpimintä on lounaassa.

Sunnuntaina lännestä saapuu melko voimakkaan näköinen matalapaine sateineen ja ukkosineen juhannuksen paluuliikenteen riesaksi, ja alkuviikolla on jälleen epävakaisempaa.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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