Juhannuskokkoja päästään polttamaan koko maassa – lauantaille kenties hellettä Juhannusaatolle on luvassa melko tyypillistä säätä, mutta juhannuspäivästä näyttää tulevan keskimääräistä lämpimämpi suuressa osassa maata.

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Kuivuus ei estä kokkojen polttoa tänä juhannuksena. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA.

Uutiset | Sää STT

Juhannusaaton sää on pääosin poutainen, Ilmatieteen laitos kertoo.

Ylimmät lämpötilat ovat reilua pariakymmentä astetta lännessä ja etelässä. Pohjoisessa ja idässä lämpötila liikkuu ennusteen mukaan 15 asteen molemmin puolin.

Itärajalla ja Lapissa sää on ennusteiden mukaan pilvinen. Koillismaan korkeudella rajan tuntumassa liikkuu heikkoja sateita, ja etelässä ja lännessä on pientä kuuroriskiä iltaa kohden.

Perjantaina ei näillä näkymin ole voimassa maastopalovaroituksia. Meteorologi Petteri Pyykön mukaan juhannuskokkoja päästään siis todennäköisesti polttamaan perjantaina koko maassa.

Viime vuonna maastopalovaroitus oli voimassa juhannusaattona Ahvenanmaalla, muualla kokkojen polttaminen oli sallittua. Edellinen kerta, kun missään päin maata ei ollut juhannusaattona voimassa maastopalovaroitusta, oli vuonna 2018.

Lauantaina idässä ja pohjoisessa lämpötila nousee ennusteen mukaan yli 20 asteeseen. Osassa maan etelä- ja länsiosia on mahdollisuus hellelukemiin, Pyykkö kertoo. Iltapäivällä luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä suuressa osassa maata, ja pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Länsi-Lappiin työntyy sateita, ja illalla riski sadekuuroille kasvaa lännessä.

Tuuli on lauantaina voimakkaampi kuin perjantaina.

Pyykön mukaan sunnuntain sään ennustettavuus on vielä tässä vaiheessa huono, mutta silloin on riskiä sateille ja ukkoselle. Erityisesti Lapissa ja maan itäosassa voi olla sateita. Ukkospuuskia voi olla etenkin maan etelä- ja keskiosassa.

Ilmatieteen laitoksen historiallisessa tarkastelussa tämän vuoden juhannusaatolle tuntuu osuvan melko tyypillinen juhannussää, kertoo säätilastoja mediatilaisuudessa esitellyt meteorologi Pauli Jokinen.

Juhannuspäivästä näyttää puolestaan tulevan keskimääräistä lämpimämpi suuressa osassa maata.

Tyypillinen juhannuksen ylin lämpötila on 14–22 astetta, etelässä lämpimämpi kuin pohjoisessa.

Noin joka kolmas juhannus on kokonaan poutainen eli sekä juhannusaatto että juhannuspäivä ovat poutaisia.

Hellekeleissä juhannusta on vietetty viimeksi vuonna 2023, jolloin helleraja ylittyi varsinkin eteläisimmässä Suomessa. Keskimäärin juhannuksena on hellettä Suomessa kerran neljässä vuodessa, Lapissa kerran kymmenessä vuodessa.

Jokisen mukaan kesäkuu on toistaiseksi ollut keskimääräistä lämpimämpi. Pohjois-Lapissa lämpötila on ollut 5-6 astetta keskiarvon yläpuolella. Vaikka kesäkuussa on suuressa osassa maata satanut keskimääräistä enemmän, monilla alueilla kärsitään kuivuudesta ja järvien ja pohjavesien pinnat ovat poikkeuksellisen matalalla.