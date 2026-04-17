BBC: Iran ilmoitti Hormuzinsalmen avautuneenYhdysvaltain ja Israelin sekä Iranin välinen tulitauko jatkuu 22. huhtikuuta saakka.
BBC uutisoi, että Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi on ilmoittanut Hormuzinsalmen olevan nyt auki tulitaukosopimuksen loppuun asti.
Yhdysvaltain ja Israelin sekä Iranin välinen tulitauko jatkuu 22. huhtikuuta saakka.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi tuoreeltaan Truth Social -yhteisöpalvelussa, että Hormuzinsalmi on täysin avoin ja valmis liikennöintiin ja kulkuun.
BBC: Strait of Hormuz 'completely open' to commercial ships for remainder of ceasefire, Iran says
