Viikonloppuun tarjolla runsaita sateita ja puuskaista tuultaLämpötila vaihtelee enimmäkseen 15:n ja 20 asteen välillä.
Sää on viikonloppuna monin paikoin epävakaista, ennusti Ilmatieteen laitos torstaina.
Jo perjantaina sateita tulee etenkin maan keskivaiheilla ja Etelä-Lapissa. Sadekuurot ovat mahdollisia myös maan eteläosassa.
Lauantaina sadekuuroja voi tulla koko maassa, mutta paikoin on myös poutaa.
Näillä näkymin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä maahan saapuu matalapaine. Se voi tuoda sunnuntaiksi paikoin runsasta sadetta sekä voimakasta ja puuskaista tuulta.
Ilmatieteen laitoksen torstaisen ennusteen mukaan matalapaineen vaikutukset painottuvat todennäköisesti maan etelä- ja itäosaan.
Lämpötilat ovat viikonloppuna ajankohtaan nähden tavanomaisia.
Lämpötila vaihtelee enimmäkseen 15:n ja 20 asteen välillä. Sateen sattuessa on hieman viileämpää. Öisin lämpötila laskee kymmenen asteen tuntumaan, selkeinä öinä huomattavasti alhaisemmaksi.
Elokuu ollut sademääriltään vaihteleva
Viime päivinä on satanut varsinkin Pohjois-Pohjanmaalta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella.
Elokuu on ollut tähän mennessä sademääriltään vaihteleva. Maan eteläosassa ja paikoin lännessä vettä on satanut tavanomaista vähemmän, kun taas maan keskivaiheilta pohjoiseen on satanut tavanomaista enemmän.Artikkelin aiheet
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