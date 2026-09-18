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Uutiset
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Sää
18.9.2026
18:27
Oosa Lehtola & Paula Liesmäki
Artikkelin aiheet
tuuli
sähkökatko
ukkonen
matalapaine
Caruna
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