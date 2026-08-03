Itävaltalaisomistukseen jälleen yksi sahayritys: Kuhmo oy myytyKuhmo oy myytiin itävaltalaiselle Binderholz-konserniin kuuluvalle Binder Beteiligungs AG:lle heinäkuun lopussa.
Kainuulainen sahateollisuusyritys Kuhmo oy on myyty Itävaltaan 31.7.2026.
Ostaja on itävaltalainen Binderholz-konserniin kuuluva Binder Beteiligungs AG. Yhtiö ostaa Kuhmon koko osakekannan sekä Kuhmo-konsernin kiinteistöyhtiönä toimivan Juntinsalo oy:n.
”Tämän kaupan myötä Kuhmo Oy:n tulevaisuus näyttää vahvemmalta kuin koskaan. Uuden omistajan tuella yhtiöllä on entistä paremmat mahdollisuudet kasvaa, investoida ja vahvistaa asemaansa kansainvälisillä markkinoilla”, Kuhmon toimitusjohtaja Tommi Ruha sanoo Binderholzin tiedotteessa.
Kaupan toteutuminen vaatii vielä kilpailuviranomaisen hyväksynnän.
Kuhmon liikevaihto on ollut noin 150 miljoonaa euroa. Yhtiö käsittelee yli miljoona kuutiota tukkipuuta vuodessa.
Kuhmo oy työllistää 180 henkilöä. Työntekijät siirtyvät uuden omistajan palvelukseen.
Binderholz aloitti toimintansa Suomessa vuonna 2016, jolloin konserni osti Vapolta Vapo Timber oy:n koko osakekannan sekä yrityksen Lieksassa ja Nurmossa sijaitsevat sahat. Yhtiöllä on ollut oma puunhankintayksikkö Pohjois-Karjalan ja Savon alueella vuodesta 2016.
Suomalaisyrityksiä on siirtynyt itävaltalaisomistukseen aiemminkin. Itävaltalainen Pfeifer osti Pölkky oy:n vuonna 2023.
Juttua päivitetty 3.8.2026 kello 14.35. Lisätty tieto Binderholzin taustasta Suomessa.Artikkelin aiheet
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