HS: Yhdysvaltain varapresidentti väittää EU:n häiritsevän Unkarin vaaleja – ylistää OrbániaOrbánin johdolla Unkari on vuosia ollut Venäjän myötäilijä ja jarruttanut EU:n pakotteita Venäjää vastaan.
Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance hyökkäsi tänään tiistaina EU:n johtajia vastaan, ylisti Unkarin pääministeri Victor Orbánia ja usutti Euroopan maita ostamaan taas venäläistä energiaa, uutisoi Helsingin Sanomat.
Vance vierailee parhaillaan Unkarissa, muutamaa päivää ennen maassa järjestettäviä vaaleja.
“Olen täällä auttamassa vaaliaikana niin paljon kuin pystyn”, Vance sanoi lehdistötilaisuudessa pääministerin virkatalolla.
Yhdysvaltain ja Unkarin johtoa yhdistää laitaoikeistolainen konservatiivinen ideologia, jossa vihollisia ovat seksuaalivähemmistöt, maahanmuuttajat ja ylikansalliset järjestöt.
“Yhdessä taistelemme länsimaisen sivilisaation puolesta”, Vance julisti.
Orbánin johdolla Unkari on vuosia ollut Venäjän myötäilijä ja jarruttanut EU:n pakotteita Venäjää vastaan. Unkari on myös jatkanut venäläisen energian ostamista.
Unkarissa uusi oppositiopuolue Tisza johtaa riippumattomissa vaaligallupeissa nyt 13–19 prosenttiyksikön erolla Orbánin hallitsevaan Fidesz-puolueeseen. Sadat tuhannet äänestäjät eivät kuitenkaan ole ilmoittaneet kantaansa, ja vaalituloksesta odotetaan tiukkaa.
Vaalikamppailussa Orbán on lietsonut sodan uhkaa ja väitettä, että naapurimaa Ukraina uhkaa Unkaria. Orbánin mukaan vain hän voi estää Unkaria joutumasta sotaan.
Unkarin parlamenttivaalit järjestetään 12. huhtikuuta 2026.
