Kansalaisaloite turpeen määrittelemisestä uusiutuvaksi etenee eduskuntaanAloitteen mukaan turve on kotimainen luonnonvara, jota syntyy Suomen luonnossa jatkuvasti lisää.Lue artikkelin tiivistelmä
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.
- Aloite turpeen uusiutuvaksi energiaksi määrittelystä keräsi 50 000 kannatusilmoitusta.
Kansalaisaloite turpeen määrittelemisestä uusiutuvaksi energiaksi etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Digi- ja viestintävirasto vahvistaa, että aloite on kerännyt tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta.
Aloitteen mukaan turve on kotimainen luonnonvara, jota syntyy Suomen luonnossa jatkuvasti lisää.
Aloitteessa vaaditaan, että Suomi ryhtyy toimiin turpeen vapauttamiseksi EU:n päästökaupasta ja turvaa turpeen aseman osana Suomen huoltovarmuutta ja kotimaista energiantuotantoa.Artikkelin aiheet
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