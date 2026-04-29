Postin tulos rojahti 6,5 miljoonaan euroon ‒ tässä syyt alkuvuoden kehitykseen Postin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 352,5 miljoonaa euroa.

Kiihtyvä digitalisaatio vähentää postinjakelua, mutta lisää pakettikuljetuksia. Kuva: Jasmin Kokko

Harri Kallio-Kurssi

Vuoden ensimmäisen neljänneksen toimintaympäristöä leimasivat talouden epävarmuus, kiihtynyt digitalisaatio, kuluttajakäyttäytymisen muutos sekä geopoliittisten jännitteiden kiristyminen.

”Huhtikuussa voimaan tullut valtion Digi ensin -lainsäädäntö vaikutti odotetusti etupainotteisesti monien julkisten toimijoiden toimintaan ja vähensi perinteisten postipalveluiden kysyntää ensimmäisellä neljänneksellä”, tiedottaa Postin toimitusjohtaja Antti Jääskeläinen.

Toisaalta pakettivolyymien kasvu kiihtyi, kun secondhand-verkkokaupan määrät jatkoivat kasvuaan.

”Helmikuussa alkanut Iranin sota sekä energiamarkkinoiden häiriöt aiheuttivat epävarmuutta Suomen talouden näkymiin, millä oli välillisiä vaikutuksia logistiikkaketjuihin ja asiakkaidemme päätöksentekoon.”

Konsernin kehitys alkuvuonna heijasteli markkinaympäristöä, mutta samalla Posti hyödynsi omia vahvuuksiaan ja toteutti määrätietoisesti kannattavuutta tukevia toimenpiteitä.

Postin liikevaihto laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä hieman, 1,3 prosenttia, ja oli 352,5 (357,1 vuonna 2025) miljoonaa euroa.

Liikevaihdon lasku johtui postivolyymin 24 prosentin laskusta lainsäädäntömuutoksen ja kiihtyvän digitalisaation vuoksi.

Konsernin oikaistu liiketulos oli 6,5 (10,5) miljoonaa euroa.

”Vertailukaudella postivolyymit sisälsivät vaalimateriaalien postitukset. Molemmat kasvuliiketoimintamme; Verkkokauppa- ja jakelupalvelut ja Varastointi- ja logistiikkapalvelut kasvoivat.”

Yleinen talouden epävarmuus muutti kuluttaja- ja yritysasiakkaiden käyttäytymistä vertailukauteen nähden vaimeammaksi. Öljyn hinnan nousu näkyi pääasiassa polttoainekustannuksissa. Sillä oli katsauskaudella neutraali vaikutus Postin tulokseen.

”Neljänneksellä kehitys oli odotusten mukainen, ja olemme luottavaisia suunnitelmien toteutumisen osalta loppuvuonna.”

Ensimmäisellä neljänneksellä operatiivinen kassavirta parani merkittävästi vertailukaudesta.

”Vahva kassavirta antaa meille liikkumavaraa strategian edistämiseen ja toteuttaa rakenteellisia uudistuksia. Myös ensimmäinen osa sijoituskiinteistöjemme myynnistä saatiin päätökseen.”