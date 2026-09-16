Pienten ja keskisuurten yritysten talousnäkymä piristynyt, mutta investointi- ja palkkaushalut eivät

Pienten ja keskisuurten yritysten talousnäkymät ovat selvästi piristyneet viime kevääseen ja vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön pk-yritysbarometri.

Odotuksia vahvistaa useamman vuosineljänneksen jatkunut talouskasvu sekä kohtuullisena pysynyt inflaatio.

Suurempi osuus yrityksistä ennakoi tilanteen paranevan kuin heikkenevän.

”Olemme saaneet positiivisia merkkejä Suomen talouden kasvusta kesällä ja alkusyksystä. Pk-yritysten investoinneissa tämä ei ikävä kyllä vielä näy selvästi yleisellä tasolla, mutta on ilo nähdä, että kasvuhakuisten pk-yritysten investointiodotuksissa näkyy jyrkkä nousu”, sanoo elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) tiedotteessa.

Pk-yrityksistä 15 prosenttia aikoo lisätä henkilökuntansa määrää, 11 prosenttia ennakoi vähennystä.

Pienten ja keskisuurten yritysten investointihalukkuus on pysynyt vaatimattomana. Vain teollisuudessa on enemmän investointeja lisääviä yrityksiä kuin niitä, joissa investointien odotetaan vähenevän.

Myöskään rekrytointiaikeet eivät ole juuri lisääntyneet aiempiin barometreihin verrattuna. Pk-yrityksistä 15 prosenttia aikoo lisätä henkilökuntansa määrää, kun 11 prosenttia ennakoi vähennystä. Suurin joukko aikoo säilyttää nykyisen henkilöstönsä.

”Työllisyyden laaja-alaista toipumista joudutaan vielä odottamaan. Pk-yritykset ovat ymmärrettävästi varovaisia palkkaamaan uusia työntekijöitä ennen selvää ja pysyvää kysynnän elpymistä”, sanoo Suomen Yrittäjien johtaja, pääekonomisti Päivi Puonti.

Yli viidennes pk-yrityksistä raportoi kansainvälisen tullipolitiikan aiheuttaneen kohonneita kustannuksia.

Viimeisen puolentoista vuoden aikana pk-yritysten vientiodotuksia on painanut geopoliittinen epävarmuus ja kauppasuhteiden kiristyminen.

Hieman yli viidennes pk-yrityksistä raportoi kansainvälisen tullipolitiikan tai muiden kaupan rajoitteiden aiheuttaneen kohonneita kustannuksia. Reilu 10 prosenttia pk-yrityksistä on kohdannut tullien seurauksena aiempaa kireämpää kilpailua.

Kyselyyn vastasi kesä–heinäkuussa noin 4 400 yritystä.