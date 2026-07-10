Viikonloppuna hellettä ja ukkosia – 30 astetta voi ylittyä kaakossa Viikonloppuna sää lämpenee hellelukemiin. Sää on kosteaa ja epävakaista, mikä luo suotuisat olosuhteet ukkosille ja mahdollisesti myös rankkasateille. Alkuviikolla sää poutaantuu.

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Viikonlopun sää on helteinen. Kuva: Carolina Husu

Uutiset | Sää Eevi Silvennoinen

Idästä virtaa Suomeen lauantaina erittäin lämmintä ilmamassaa. Lauantaina lämpötila on yleisesti 20 ja 27 asteen välillä, vain käsivarressa on selvästi viileämpää. Sunnuntaina maan etelä- ja keskiosassa lämmin sää jatkuu, mutta Lapissa on viileämpää ja lämpötila jää 15 ja 20 asteen välille.

Kaikista lämpimin ilma ulottuu kaakkoon, missä lämpötila voi viikonloppuna nousta yli 30 asteeseen. Sunnuntaina yli 30 asteen lämpötiloja voidaan mitata kaakon lisäksi muuallakin maan itäosassa.

Lämmön lisäksi viikonloppuna on odotettavissa paikoin ukkosia, sillä ilma on hyvin kosteaa sekä epävakaista. Lauantaina ukkosia muodostuu todennäköisimmin illalla kaakossa, mutta alue on varsin pieni.

Sunnuntain vastaisena yönä ukkoskuuroja voi muodostua etelärannikon tuntumassa ja iltapäivällä laajemmin maan eteläosassa. Koska ilma on hyvin kosteaa, sade- ja ukkoskuurojen yhteydessä voi sataa runsaasti.

Viikonloppuna sää lämpenee hellelukemiin. Alkuviikolla sää poutaantuu. Kuva: Ilmatieteen laitos

Alkavalla viikolla Suomen säähän vaikuttaa korkeapaine ja sää muuttuu epävakaisen kosteasta poutaisemmaksi. Maanantaina suuressa osassa maata voisi alkaa pitempi poutajakso, mutta maan itäosassa voi vielä muodostua joitain sade- ja ukkoskuuroja. Tiistaihin mennessä sää olisi poutaantumassa idässäkin.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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