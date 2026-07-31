Kokoomuksen Kopra ei lupaa polttoaineiden hintoihin helpotusta – Talouden niukkuuden linja jatkuu budjettiriihessä Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jukka Kopran mukaan hallitus jatkaa budjettiriihessä tarkan euron linjaa. Hän korostaa, että ratkaisut tehdään hallituspuolueiden yhteisissä neuvotteluissa.

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Kokoomuksen Jukka Kopra painottaa, että neuvottelut käydään hallituspuolueiden kesken. Kuva: Kokoomus, Mikko Soini, Katja Säilä / valtioneuvoston kanslia, Pexels, koonnut: Elias Piilola

Uutiset | Politiikka Tilda Karhumaa

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran mukaan hallituksen syksyn budjettiriihestä ei ole odotettavissa suuria yllätyksiä.

Hänen mukaansa hallitus jatkaa samalla talouslinjalla kuin tähänkin asti.

”Kyllä tämä niukkuuden linja jatkuu ja tarkan euron linja tulee jatkumaan. Ei budjettiriihestä ole tulossa mitään vaalibudjettia”, Kopra sanoo.

”En ennusta mitään järisyttävää tapahtuvaksi.” Jukka Kopra

Kopran mukaan hallituksen tavoitteena on edelleen vahvistaa julkista taloutta.

”Näemme, että tämä linja, jolla nyt ollaan oltu eli pannaan taloutta kuntoon askel kerrallaan, niin sitä jatketaan”, hän toteaa.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että suuriin veronalennuksiin tai esimerkiksi polttoaineiden hinnan merkittäviin alennuksiin ei ole varaa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi aiemmin Maaseudun Tulevaisuudelle, että perussuomalaiset olisivat valmiita alentamaan polttoaineiden jakeluvelvoitetta ja kehotti kysymään kokoomukselta ja RKP:ltä, miksi asia ei edennyt.

Kopra korostaa, että neuvottelut esimerkiksi jakeluvelvoitteesta käydään hallituspuolueiden kesken.

”Kyllä tämä niukkuuden linja jatkuu ja tarkan euron linja tulee jatkumaan. Ei budjettiriihestä ole tulossa mitään vaalibudjettia.” Jukka Kopra

Hänen mukaansa on mahdollista, että jakeluvelvoite nousee esille myös budjettiriihessä. Kopra ei kuitenkaan lähde ennustamaan tulosta ohi neuvotteluprosessin.

”En ennusta mitään järisyttävää tapahtuvaksi”, hän toteaa.

Yksittäisiä budjettitavoitteita Kopra ei halua avata ennen hallituksen neuvotteluja.

Hänen mukaansa kokoomukselle tärkeitä ovat kuitenkin ratkaisut, jotka vahvistavat työllisyyttä, yrittäjyyttä ja investointeja.

”Kannatamme toimia, jotka edistävät työllisyyttä, yrittäjyyttä ja parantavat Suomen houkuttelevuutta investointiympäristönä niin kotimaisille kuin ulkomaisille investoijille”, Kopra toteaa.