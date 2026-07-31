HS: Suomalainen vapaaehtoistaistelija kuoli UkrainassaUlkoministeriön mukaan Ukrainan sodassa on kuollut tai kadonnut toistakymmentä suomalaista vapaaehtoistaistelijaa.
Suomalainen vapaaehtoistaistelija kuoli Ukrainassa Harkovan alueella kesäkuun lopussa, kertoo Helsingin Sanomat (HS).
Lehden mukaan asiasta kertoi tiistaina Venäjän armeijaan kytköksissä oleva Telegram-kanava. HS vahvisti tiedon omista lähteistään, jotka ovat lähellä Ukrainassa taistelevia suomalaisia vapaaehtoisia.
Vapaaehtoistaistelija kuului lehden mukaan Ukrainan kolmannen armeijakunnan jalkaväkeen ja on virallisesti kateissa. Telegram-kanavan tiedot kuitenkin vastaavat sotilaan henkilötietoja.
Uutissuomalainen kertoi tammikuussa, että ulkoministeriön arvion mukaan Ukrainan asevoimissa on noin sata vapaaehtoista suomalaista, joista kaikki eivät välttämättä ole taistelutehtävissä.
Ulkoministeriön mukaan taisteluissa on kuollut tai kadonnut toistakymmentä suomalaista vapaaehtoistaistelijaa.Artikkelin aiheet
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