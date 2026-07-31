Lihatalojen osakkeet laskussa ASF-löydön jälkeenSuomen ensimmäinen löydös afrikkalaisesta sikarutosta näkyy nyt pörssissä.
Atrian ja HK Foodsin osakkeiden kurssit ovat tulleet tänään alas reilu 7 prosenttia eilisen päätöskurssista.
Atrian osake oli arvostukseltaan 15,76 euroa Helsingin pörssin avautuessa tänään. Eilen kurssin päätösarvo oli 16,92 euroa. Aamupäivällä kurssi laski vielä hieman, mutta palautui takaisin suunnilleen samaan arvostukseen iltapäivään mennessä.
HK Foodsin osake oli pörssin avautuessa 1,6 euroa ja on pysytellyt 1,65 euron tuntumassa. Eilen kurssin päätöshinta on ollut 1,78 euroa.
Taustalla on Suomen ensimmäinen ASF-löydös. Afrikkalaista sikaruttoa aiheuttavaa virusta löytyi kolmesta luonnonvaraisesta villisian porsaasta Vironlahden Vaalimaalla.
Tieto tuli julki eilen, mutta lihatalojen osakekurssit eivät vielä tuolloin reagoineet siihen voimakkaasti.
Afrikkalaisen sikaruton löytymisellä Suomesta on vaikutuksia suomalaisen sianlihan vientiin varsinkin Japaniin ja Kiinaan, vaikka tautia ei olekaan havaittu suomalaisista tuotantosioista.
Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen, eikä vaaranna elintarvikkeiden turvallisuutta. Tuontirajoituksilla maat pyrkivät suojelemaan omaa lihantuotantoaan taudin leviämiseltä, sillä sioille tauti on hyvin vaarallinen.
Sekä Atria että HK Foods kertoivat jo eilen, että osa viennistä menee jäihin välittömästi.
Ruokaviraston löydös varmennetaan vielä EU:n afrikkalaisen sikaruton vertailulaboratoriossa Espanjassa.
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