Justus Annunen: "On kaikkien unelma päästä pelaamaan MM-finaalia" Leijonat taistelee tänä iltana kullasta Sveitsin kanssa. Vastustajan maalia vahtii huipputorjuja.

Jaa Kuuntele

Justus Annunen torjui 27 laukausta ja auttoi varmistamaan Suomelle paikan loppuotteluun Sveitsiä vastaan. RONI REKOMAA / LEHTIKUVA.

Uutiset | Urheilu STT

Suomen ykkösvahti Justus Annunen sanoi keskiviikkona Zurichissä, että maalivahti on "joko ihan paska tai helvetin hyvä". Jääkiekon MM-välierässä Kanadaa vastaan Annunen oli sitä jälkimmäistä.

Hän torjui 27 laukausta ja auttoi varmistamaan Suomelle paikan loppuotteluun Sveitsiä vastaan tänä iltana.

”Oikein loistava tänään, kolmas erä oli todella hyvä. Hän teki sen, mitä voittava maalivahti tekee, ja itseluottamus näyttää kasvavan koko ajan”, päävalmentaja Antti Pennanen arvioi Annusen suoritusta.

Annunen itse sanoi MM-kisojen loppuotteluun pääsemisen olevan unelman täyttymys.

”Se on kaikkien unelma päästä pelaamaan maailmanmestaruusfinaalia. Aika huikea paikka ja loistava joukkue tulossa vastaan”, Annunen sanoi välierän jälkeen.

Annunen oli maalilla myös tiistaina, jolloin Sveitsi kukisti Suomen alkusarjan viimeisessä ottelussa.

”Tosi kova vastustaja. Tosi paljon taitoa, pelaavat hyvin viisikkona, loistava maalivahti taustalla ja ovat pitkään pelanneet yhdessä. Työmäärällä meidän pitää yrittää voittaa ja olla fiksumpia kuin kaveri”, Annunen arvioi Sveitsiä.

MM-loppuottelussa myös Sveitsillä on heittää maalille huipputorjuja.

Tiistain alkusarjapelissä Sveitsi peluutti maalilla 39-vuotiasta kakkosvahti Reto Berraa, mutta loppuotteluun Sveitsi lähtenee maalivahtinaan Leonardo Genoni.

Hän on torjunut enemmän nollapelejä kuin yksikään toinen mies MM-kisojen historiassa. MM-turnauksen kuudessa ottelussaan hän on pysäyttänyt 97,25 prosenttia laukauksista ja päästänyt vain 0,5 maalia ottelua kohti.

Kummatkin lukemat ovat MM-turnauksen maalivahtitilastojen parhaat ennen loppuottelua.