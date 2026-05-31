EU-komissio haluaa junaliikenteestä sujuvampaa – VR ja Ruotsin SJ huolissaan sääntelyn lisääntymisestä Rautatieyhtiöiden mukaan komissio ei ole huomioinut esityksessään jo olemassa olevaa sääntelyä. Komission mukaan huoli on turha.

Uuden esityksen mukaan jatkossa matkustajan tulisi voida yhdistää samalle lipulle useamman rautatieyhtiön reittejä ja lippu pitäisi saada ostettua yhdellä kertaa yhdeltä lipunmyyntialustalta. JUSSI NUKARI / LEHTIKUVA.

Huonoja yhteyksiä, tähtitieteellisiä hintoja, stressiä vaihtoyhteydestä ja ylimääräisistä maksuista. Jos Euroopassa haluaa matkata usean maan läpi nopeasti junalla, se ei aina ole ongelmatonta.

Nyt Euroopan komissio haluaa tähän muutosta. Toukokuussa esittelemässään aloitteessa komissio haluaa yksinkertaistaa Euroopan laajuisia matkavarauksia. Seuraavaksi ehdotus lähtee jäsenmaihin ja Euroopan parlamenttiin käsiteltäväksi.

Komissio pyrkii tekemään junamatkan varaamisesta yhtä kätevää kuin lentomatkan varaaminen: samalla alustalla voi etsiä ja vertailla vaihtoehtoja ja varata koko matkan muutamassa minuutissa.

Komissio esittää, että jatkossa matkustajan tulisi voida yhdistää samalle lipulle useamman rautatieyhtiön reittejä ja lippu pitäisi saada ostettua yhdellä kertaa yhdeltä lipunmyyntialustalta.

Eurooppalaiset rautatieyhtiöt sen sijaan eivät ole ehdotuksesta yhtä innoissaan. Euroopan rautatie- ja infrastruktuuriyhtiöiden etujärjestö (CER) tyrmäsi komission ehdotuksen, ja järjestön johtaja Alberto Mazzola kutsui sitä "ennennäkemättömäksi ja perusteettomaksi sääntelyinterventioksi".

Ruotsin valtiollisen rautatieyhtiön SJ:n vanhempi asiantuntija Gunnar Alexandersson sanoo, että yhtiö on pitkälti samoilla linjoilla CER:n kanssa. Hän sanoo SJ:n ymmärtävän matkustajien huolen kansainvälisten junamatkojen ja pitkien reittien varaamisen vaikeudesta.

”Samalla kuitenkin katsomme, että olemme jo edistyneet tässä asiassa melko pitkälle alallamme. Olemme yrittäneet korjata tilannetta omatoimisesti ja vapaaehtoisesti, ja tämä työ jatkuu.”

VR:n kaukoliikenteen asiakaskokemuksesta ja palvelukehityksestä vastaava johtaja Marika Schugk on niin ikään huolissaan siitä, että uusi ehdotus toisi päällekkäistä sääntelyä.

”Toki kaikki sellaiset toimenpiteet meidänkin näkökulmasta ovat kannatettavia, jotka lisäävät junamatkustamisen houkuttelevuutta”, hän aloittaa.

”Meillä on kuitenkin jo olemassa kansallista lainsäädäntöä, joka on tosi hyvä jo turvaamaan näitä asioita”, hän jatkaa.

Schugkin mukaan päällekkäinen sääntely voisi johtaa pahimmillaan innovointi- ja kehitysmahdollisuuksien kapenemiseen.

EU-komission tiedottajan Anna-Kaisa Itkosen mukaan ehdotus ei johtaisi päällekkäiseen lainsäädäntöön.

”Erityisesti it-järjestelmien osalta ehdotus pohjaa jo olemassa olevaan EU-lainsäädäntöön eikä luo päällekkäisyyksiä”, hän sanoo.

Komission mukaan uudet säännöt voivat ajan mittaan alentaa junalippujen hintoja, sillä hintojen ja palvelujen helpompi vertailu kannustaa liikenteenharjoittajia kilpailemaan keskenään.

SJ:n Alexandersson on kuitenkin huolissaan siitä, että junalippujen hinnat voisivat jopa nousta sen takia, että rautatieyhtiöt olisivat nykyistä suuremmassa vastuussa siinä tapauksessa, jos jotain menee pieleen ja matkustaja ei ehdi jatkoyhteyteensä.

Komission aloitteessa pyritään vahvistamaan matkustajan oikeuksia siinä tilanteessa, jossa reittiin sisältyy usean rautatieyhtiön osuuksia ja matkustaja ei ehdi jollekin niistä.

Alexandersson huomauttaa myös, että junaliikenteessä mahdollisia matkaketjuja on valtavasti enemmän kuin lentoliikenteessä, mikä voisi lisätä ongelmatilanteiden ja korvausvastuiden riskiä.

Itkosen mukaan esityksessä eritellään selkeästi, mikä on rautatieyhtiöiden korvausvelvollisuus.

”Jos esimerkiksi yksittäisen lipun kattaman matkan suunniteltu kesto on 12 tuntia tai enemmän ja siihen osallistuu useita palveluntarjoajia, korvausoikeus rajoittuisi yksittäisiin matkan osiin. Tämä 12 tunnin enimmäiskatto ei koskisi tapauksia, joissa junamatka sisältää yöjunan”, Itkonen sanoo ja lisää:

”Tämä on hyvin kuluttajalähtöinen (ehdotus) ja koskettaa kansalaisia ja kuluttajia hyvin suoraan.”

Itkonen muistuttaa, että esityksestä hyötyvät myös rautatieyhtiöt.

”Ne saavat mahdollisuuden myydä lippujaan suurilla kotimaisilla lippualustoilla. Uusien tulokkaiden palvelut voidaan helposti löytää ja yhdistää muiden operaattoreiden palveluihin”, hän sanoo.

Itkonen korostaa, että kyseessä ei ole vain yksittäinen aloite, vaan komission ehdotus on osa laajempaa suunnitelmaa eurooppalaisen junamatkailun kehittämisestä.

”EU:lla on tavoitteena se, että me saamme sähköistettyä ja vihreytettyä liikennettä ja tämä ehdotus on olennainen askel siihen suuntaan”, hän sanoo.

Hän nostaa esiin komission ennen joulua tekemän esityksen pikanopeusyhteyksistä. Esityksen ideana on yhdistää eurooppalaisia pääkaupunkeja ja isoja kaupunkeja pikanopeusyhteyksin samaan tapaan kuin esimerkiksi Kiinassa ja Japanissa.

Suunnitelman nettisivuilla luvataan esimerkiksi, että vuoteen 2030 mennessä Berliinistä Kööpenhaminaan pääsisi neljässä tunnissa nykyisen seitsemän sijasta.