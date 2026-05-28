Tulevina öinä on hallan vaara koko maassa Öisin selkeä sää voi kuitenkin johtaa hallan esiintymiseen paikoin myös eteläisessä Suomessa.

Kasvukauden ollessa jo pitkällä on syytä huomioida hallan vaara. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Sää Vendi Pelkonen

Kuluvalla viikolla pohjoistuuli on ollut tavanomaista voimakkaampaa matalapaineiden synnyttämien suurten ilmanpaine-erojen vuoksi. Päivisin tuulenpuuskat ovat yltäneet laajalti maan etelä- ja keskiosassa 15–20 metriin sekunnissa. Vielä perjantaina sää jatkuu tuulisena; tuulenpuuskat voivat ylittää 15 m/s etenkin Uudeltamaalta Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan ulottuvalla kaistaleella.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Voimakkaat pohjoistuulet hellittävät viikonlopun lähestyessä, ja sää muuttuu monin paikoin aurinkoiseksi sekä aiempaa lämpimämmäksi. Lännessä tuuli alkaa heiketä jo perjantaina, ja viikonloppuna tuuli on pääosin heikkoa koko maassa.

Perjantaina ja lauantaina saadaan monin paikoin nauttia aurinkoisesta ja lämpöisestä säästä. Maan pohjoisosassa sekä aivan itärajan tuntumassa liikkuu ajoittain vesisateita, ja siellä pilvisyyskin on hieman runsaampaa. Päivälämpötilat nousevat lähes koko maassa 15 ja 20 asteen välille, mutta Lapissa ja itärajalla jäädään paikoin viileämpiin lukemiin sateiden ja pilvisyyden vuoksi.

Sunnuntaina pilvisyys runsastuu koko maassa ja maan keskivaiheilla liikkuu heikkoja sadekuuroja. Ensi viikolla lämpötilan trendi on yhä nouseva; yli 20 asteen lämpötilat yleistyvät maan etelä- ja keskiosassa.

Kasvukauden ollessa jo pitkällä on syytä huomioida hallan vaara. Tulevana yönä sää selkenee ja tuuli heikkenee maan länsiosassa. Hallaa esiintyy lähinnä maan pohjoisosassa, paikoin myös Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Lauantain vastaisena yönä hallan todennäköisyys nousee 20–30 prosenttiin myös maan eteläosassa selkeän sään ja heikon tuulen myötä.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

