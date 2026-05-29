Ällistyttävä käänne käteisautomaattien määrässä Käteisautomaattien määrässä tapahtui viime vuonna käänne. Pankit kertoivat Finanssivalvonnalle, kuinka nopeasti ne vastaavat asiakkaiden yhteydenottoihin.

Käteisautomaattien määrä kääntyi viime vuonna kasvuun. Kuva: Jarkko Sirkiä

Paula Liesmäki

Peruspankkipalveluiden saatavuus parani Finanssivalvonnan selvityksen mukaan viime vuonna hieman.

Käteisautomaattien määrä kääntyi kasvuun. Automaattien kokonaismäärä lisääntyi vuodesta 2024 yhteensä 97 kappaleella.

Viime vuoden lopussa Suomessa oli Suomen Pankin tietojen mukaan yhteensä 1 675 käteisautomaattia.

Käteisnostoista lähes 94 prosenttia tehtiin automaateilla. Suomen Pankin kuluttajakyselyn mukaan 79 prosenttia kuluttajista on tyytyväisiä käteisen saatavuuteen ja 64 prosenttia pitää automaattien määrää sopivana.

Myös pitkään jatkunut konttoriverkoston supistuminen lähes pysähtyi viime vuonna. Pankkikonttoreiden lukumäärä väheni kolmella 701 konttoriin.

”Peruspankkipalveluiden saatavuuden arvioinnissa pelkkä konttorien lukumäärä ei kuitenkaan ole ratkaisevaa. Olennaista on myös se, mitä palveluja konttoreissa tosiasiallisesti tarjotaan ja milloin niitä on saatavilla”, kertoo pankkivalvonnan osastopäällikkö Marko Myller tiedotteessa.

Käteispalveluita kaikkina pankkipäivinä kokoaikaisesti tarjoavien konttoreiden määrä väheni viime vuonna selvästi edellisvuoteen verrattuna.

Pankkiasiointi on edullisempaa asiakkaille, jotka käyttävät digitaalisia palvelukanavia.

Peruspankkipalveluiden hintataso nousi Finanssivalvonnan mukaan viime vuonna hieman. Selvityksessä tarkasteltiin ns. listahintoja ilman alennuksia.

Etenkin käteistä ja muita kuin digitaalisia palveluita käyttävien asiakkaiden palvelut kallistuivat. Alennuksia ja palvelupaketteja on harvemmin tarjolla muille kuin digitaalisten palveluiden käyttäjille.

Finanssivalvonta korostaa kohtuuhintaisten asiointimahdollisuuksien turvaamisen tärkeyttä myös asiakkaille, jotka eivät käytä digitaalisia palveluja.

”Myönteistä kehitystä asiakkaiden yhdenvertaisuuden kannalta on se, että yhä useampi pankki tarjoaa vamman, toimintarajoitteen tai muun vastaavan syyn vuoksi digitaalisia palveluja käyttämättömille asiakkaille peruspankkipalveluita samaan hintaan kuin digitaalisia palveluja käyttäville asiakkaille”, Myller toteaa.

2024 kaksi pankkia tai pankkiryhmää tarjosi peruspankkipalveluita samaan hintaan vamman, toimintarajoitteen tai muun vastaavan syyn takia. Viime vuonna tämä käytäntö oli laajentunut kuuteen pankkiin tai pankkiryhmään.

Tapaamisaika konttorissa tai verkossa järjestyi keskimäärin 1–11 kalenteripäivässä asiakkaan oman toiveen vaikuttaessa myös aikaan.

Finanssivalvonta kysyi myös pankeilta, kuinka nopeasti ne vastaavat asiakkaiden yhteydenottoihin.

Puhelinpalvelun keskimääräiset jonotusajat olivat maltillisia, ja verkkoviesteihin vastauksen sai parissa päivässä.

Keskimääräinen jonotusaika konttorissa ilman ajanvarausta vaihteli 5–23 minuutin välillä.

Finanssivalvonta pitää tärkeänä, että pankit seuraavat järjestelmällisesti asiakaspalvelunsa tavoitettavuutta kaikissa eri kanavissa.

Peruspankkipalvelut Kuluttaja-asiakkailla on lakisääteinen oikeus talletuspankkien tarjoamiin peruspankkipalveluihin. Peruspankkipalveluihin sisältyvät maksutili, tilinkäyttöväline (kuten debit-kortti), verkkopankkipalvelu ja vahva sähköinen tunnistusväline. Finanssivalvonta seuraa peruspankkipalveluiden saatavuutta ja hinnoittelua säännöllisesti. Vuotta 2025 koskeva selvitys perustuu pääosin pankkien maksutilivertailusivustolle toimittamiin tietoihin ja Finanssivalvonnan pankeille lähettämään kyselyyn. Finanssivalvonta valvoo muun muassa pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä sekä muita vakuutusalalla toimivia, sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä ja pörssiä.

Selvitys peruspankkipalveluiden saatavuudesta ja hinnoittelusta vuonna 2025