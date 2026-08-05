Mökkejä myytiin alkuvuonna viime vuotta vähemmän mutta kalliimmalla – ”Suomen luonto ja viileä ilmasto lisäävät mökkien kysyntää”Mökkejä tulee jatkossa paljon myyntiin, mutta ne myös kiinnostavat etätyön ja helpon vuokrauksen ansiosta.
Loma-asuntokauppoja tehtiin tammi–kesäkuussa liki 230 miljoonalla eurolla. Kasvua edellisvuodesta on viitisen prosenttia, ilmenee Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton hintaseurantapalvelusta.
Loma-asunnon keskihinta oli 144 000 euroa ja mediaanihinta 100 000 euroa.
Kauppojen määrä laski kuitenkin 1,6 prosenttia, ja niitä tehtiin alkuvuonna kaikkiaan 1 580. Kesäkuussa pudotusta tuli 7,2 prosenttia.
Alkuvuonna kauppoja solmittiin eniten Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa ja vähiten Keski-Pohjanmaalla.
Kesäkuussa kauppa oli vilkkainta Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Savossa.
Kauppamäärät kasvoivat alkuvuonna puolestaan eniten Kainuussa ja laskivat Keski-Suomessa edellisvuoteen verrattuna.
Kiinnostus mökin hankintaan on selvästi suurempaa kuin ennen koronaa.
Kiinnostus mökin hankintaan on Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusta mittaavan kyselyn mukaan selvästi suurempaa kuin ennen koronaa.
KVKL:n toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan syynä ovat etätyön yleistyminen ja mökkivuokrauksen yleistyminen ja helppous alustatalouden sovellusten, kuten Airbnb:n avulla.
Viime vuosina kansainvälisiä matkailijoita on tullut myös Lapin talvikauden ulkopuolella.
”On perusteltua odottaa, että Suomen ainutlaatuisen luonnon houkutus yhdistettynä hieman Välimeren maita viileämpään ilmastoon lisää Suomen matkailukysyntää entisestään ja lisää näin ollen myös mökkien kysyntää”, Viljamaa arvioi tiedotteessa.
Niitä tulee myös myyntiin, koska mökkejä on puoli miljoonaa ja tyypillinen mökin omistaja yli 70-vuotias.
”Se tarkoittaa, että viimeistään ensi vuosikymmenellä suuri määrä mökkejä tulee myyntiin tai vaihtaa perhepiirissä omistajaa. Mökkien omistajien kannattaa tämä huomioida, kuten myös mökkien ostamista harkitsevien.”
Tarjonnan kasvusta huolimatta myös kiinnostus mökkeilyä ja loma-asuntoja kohtaan kasvaa, hän lisää.Artikkelin aiheet
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