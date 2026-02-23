Suomalaisen ihmeakun valmistaja julkaisi hurjia tutkimustuloksia Donut Battery latautuu aiemmin ilmoitetun mukaisesti vain viidessä minuutissa.

VTT:n toteuttamat mittaukset pureutuvat Donut Batteryn teknisiin ominaisuuksiin ja suorituskykyyn. Kuva: Donut Lab

Teknologiayhtiö Donut Lab on julkistanut yhtiön kehittämän solid state -akun ominaisuuksia mittaavan ensimmäisen tutkimustyön tulokset. Ensimmäinen latausnopeuteen keskittyvä tutkimus osoittaa yhtiön tiedotteen mukaan sen, että Donut Battery latautuu aiemmin ilmoitetun mukaisesti vain viidessä minuutissa.

Teknologian tutkimuskeskus VTT on vahvistanut tehneensä mittauksia Donut Labin akun ominaisuuksista tutkimuslaboratoriossaan, mutta se ei julkaise tuloksia omilla sivuillaan.

VTT:n toteuttama mittaus arvioi Donut Batteryn latausnopeutta ja lämpökäyttäytymistä latauksen aikana. Se simuloi pahimman tapauksen skenaariota, jossa akkukennolla ei ole aktiivista lämmönhallintaa ja sen lämpötila saa nousta vapaasti erittäin suurilla latausvirroilla.

“Toisin kuin muut solid-state-akut, jotka vaativat suurta puristuspainetta ja kärsivät jopa 15–20 % tilavuuden muutoksista lataussyklien aikana, Donut Battery ei vaadi erityistä puristusta eikä laajempaa jäähdytystä. Tämä yksinkertaistaa merkittävästi akkupakettien rakennetta ja mahdollistaa kustannustehokkaan, suorituskykyisen ja energia- sekä tehotiheydeltään perinteiset litiumioniakut ylittävän ratkaisun”, kertoo Donut Labin teknologiajohtaja Ville Piippo tiedotteessa.

Akut ovat keskeisessä roolissa siirtymässä fossiilisista polttoaineista kohti kestävää liikkumista ja uusiutuvaa energiantuotantoa. Kiinteän olomuodon akut ovat akkuteknologiassa pitkään odotettu harppaus. Suurin ero litiumioniakkuihin on niiden rakenne, sillä uudessa akussa nestemäisen elektrolyytin korvaa kiinteä materiaali. Yhtiö on luvannut akun kestoiän olevan jopa 100 000 lataussykliä.