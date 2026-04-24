Pysyvä taidevaje uhkaa lapsia ja nuoria, teatteriala varoittaa Kahdeksasluokkalaisille taide-elämyksiä tarjoavan Taidetestaajat-ohjelman rahoitus on vaakalaudalla.

Oulun teatterin taiteellinen johtaja Alma Lehmuskallio on puhunut kovin sanoin lasten ja nuorten teatterin rahoitusleikkauksista. Hän on Suomen Teatterin ry:n hallituksen jäsen. Kuva: Timo Heikkala

Suvi Jylhänlehto

Lapsilla ja nuorilla on entistä vähemmän mahdollisuuksia päästä esittävän taiteen äärelle, varoittaa Suomen Teatterit ry.

”Lapsille ja nuorille on syntynyt 2020-luvun haastavien vuosien aikana taidevaje, joka uhkaa edelleen kasvaa, jos Taidetestaajat-taidekasvatusohjelman rahoitusta ei pelasteta”, yli 70 suomalaista teatteria ja tanssi- ja sirkustoimijaa ympäri Suomen edustava järjestö toteaa tiedotteessa.

Mahdollisuuksia esittävän taiteen äärelle pääsyyn ovat rajoittaneet koronakriisi ja sitä seuranneet taloudellisesti haastavat vuodet.

Suomen Teatterit ry vaatii, että kahdeksasluokkalaisille taide-elämyksiä tarjoavan Taidetestaajat-ohjelman rahoitus turvataan myös tulevina vuosina. Peruskoulun ja taidekentän yhdistänyt, jo vuosia palvellut ohjelma on tarjonnut elämyksiä jo yli miljoonalle nuorelle.

Se on tärkeää, sillä kaikilla lapsilla ei ole mahdollisuuksia päästä teatterin, tanssin tai sirkuksen äärelle oman perheensä kanssa esimerkiksi taloudellisten syiden vuoksi.

Myös hallituksen kulttuuripoliittisessa selonteossa todetaan, että monimuotoinen ja saavutettava kulttuuri on jokaisenoikeus – kulttuuri kuuluu kaikille riippumatta taustasta, kielestä, sijainnista, iästä tai taloudellisista resursseista, järjestö muistuttaa.

”Digitaalisen maailman ja ruutujen kyllästämään elämään tarvitaan enemmän inhimillistä vuorovaikutusta ja mielikuvitusta ruokkivia hetkiä, ihmiseltä ihmiselle”, toteaa Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtaja Kaisa Paavolainen.