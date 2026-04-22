HS-gallup: Kokoomuksen kannatus on alimmillaan viiteen vuoteen, SDP:lle pientä laskuaSDP jatkaa suosituimpana puolueena. Vasemmistoliiton kannatuksen nousutrendi jatkui.
Kokoomuksen kannatus on alimmillaan viiteen vuoteen Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa. Tuoreen kyselyn mukaan pääministeripuoluetta äänestäisi 17,6 prosenttia vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.
Vuoden takaisesta kokoomus on tullut alaspäin 2,3 prosenttiyksikköä.
Suurin oppositiopuolue SDP on edelleen suosituin 24,6 prosentin kannatuksella. Myös SDP:n kannatuksessa on ollut hienoista laskua. Marraskuussa sen kannatus oli vielä 25,3 prosenttia.
Sekä SDP:n että kokoomuksen kannatus laski edellisestä kyselystä 0,2 prosenttiyksikköä.
Kolmanneksi suosituin puolue on keskusta, jonka kannatus pysyi ennallaan 13,7 prosentissa. Perussuomalaisten kannatus, 13,3 prosenttia, pysyi lähes samana kuin viime kuussa.
Vasemmistoliiton nousutrendi jatkui ja kannatus oli nyt 10,6 prosentissa.
Vihreiden kannatus ylitti yhdeksän prosenttiyksikön rajan nyt ensimmäistä kertaa sitten tammikuun 2023. Vihreitä kannatti 9,2 prosenttia kyselyn vastaajista.
Tutkimusyhtiö Verian toteutti kyselyn maalis–huhtikuussa. Siihen haastateltiin yli 4 000 ihmistä internetpaneelissa. Virhemarginaali on noin 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.
Seuraavat eduskuntavaalit pidetään vuoden päästä huhtikuussa.
