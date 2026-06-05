Tamminen osti Vönerin ‒ kasviproteiinit mukaan lihatalon valikoimiinVönerin liiketoiminta jatkuu normaalisti osana Tammisen toimintaa.
Kasvisruokavalmistaja Vöner siirtyy yrityskaupan myötä osaksi lihatukku Tammista.
Lihatukku Harri Tamminen oy on ostanut Vöner oy:n ja laajentaa samalla tuotevalikoimaansa kasvipohjaisiin proteiineihin.
”Vöner on vakiinnuttanut asemansa suomalaisilla kasviproteiinimarkkinoilla innovatiivisilla tuotteillaan ja rohkealla brändillään”, toteaa Tammisen toimitusjohtaja Pasi Tamminen tiedotteessa.
Yritysoston myötä Vönerin tuotteet siirtyvät osaksi Tammisen liiketoimintaa.
Vöner, kasvipohjainen vastine kebabille, kehitettiin vuonna 2017. Vönerin kaikki kasviproteiinituotteet valmistetaan nykyään Suomessa.
Tamminen puolestaan on vuonna 1995 perustettu suomalainen perheyritys, joka valmistaa liha-, valmisruoka- ja kasviproteiinituotteita. Tammisen päätoimipaikka sijaitsee Vantaalla ja lisäksi tuotantolaitoksia on Sipoon Talmassa sekä Luumäellä.
”Haluamme tarjota kuluttajille laadukkaita vaihtoehtoja erilaisiin ruokailuhetkiin riippumatta siitä, valitseeko kuluttaja lautaselleen lihaa, kasviproteiinia tai molempia,” Tamminen painottaa.
Tavoitteena on kehittää Vöner-brändiä edelleen sekä vahvistaa sen asemaa kasvavilla kasvipohjaisten proteiinien markkinoilla.
Yrityskaupan myötä Vönerin liiketoiminta jatkuu normaalisti osana Tamminen Oy:n toimintaa.Artikkelin aiheet
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