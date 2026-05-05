Paavi Leo on puhunut puhelimessa Putinin kanssa, mutta ei Trumpin: ”Ei ole sattumaa” Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion on määrä tavata paavi Leo tällä viikolla. Paavista ei käy, että sotaa oikeutetaan kristinuskolla.

Paavi Leo antaa pian ensimmäisen kiertokirjeensä. AFP / LEHTIKUVA.

STT

Lähes vuosi sitten ihmisten hurratessa Pietarinaukiolla Vatikaanissa paavi Leon ensimmäiset sanat julkisuuteen julistivat rauhaa.

”La pace sia con tutti voi”, paavi sanoi italiaksi, rauha olkoon teidän kaikkien kanssa.

Tänä keväänä edeltäjäänsä paavi Franciscusta hillitympi paavi Leo nousi laajaan julkisuuteen juurikin rauhankysymyksessä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump suuttui Leon lausunnoista. Puheissaan Leo on vahvasti vastustanut sotaa, ja hänen on tulkittu vastustavan muun muassa Yhdysvaltain ja Israelin sotaa Iranissa.

”Leo on ottanut voimakkaasti kantaa rivien välissä Yhdysvaltojen nykyistä sotapolitiikkaa vastaan, sillä siinä yritetään väkivalta legitimoida kristinuskolla”, sanoo katolilaiseen teologiaan perehtynyt dosentti Jyri Komulainen, joka on toimii Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikössä johtavana asiantuntijana.

Paavi sanoi keväällä antamassaan lausunnossa, että kourallinen tyranneja aiheuttaa hävitystä maailmassa. Varsinkin yhdysvaltalaismediat tulkitsivat kommentin viittaavan Trumpiin.

Hän myös kirjoitti viime kuussa viestipalvelu X:ssä, että Jumala ei siunaa yhtäkään konfliktia.

”Paavihan on suhtautunut hirveän coolisti, viileästi. Hän on sanonut, että minä julistan evankeliumia enkä aio lopettaa ja minulla ei ole mitään halua väitellä Yhdysvaltojen presidentin kanssa”, Komulainen sanoo.

Komulainen huomauttaa, että paavi Leo ja Trump eivät ole tavanneet eivätkä keskustelleet puhelimessa. Tavallisesti paavi keskustelee maailman johtajien kanssa.

”Yhdysvaltalainen paavi ja Yhdysvaltain presidentti eivät ole puhuneet puhelimessa, ei tämä ole sattumaa.”

Paavi Leo puhui viime vuonna puhelimessa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa ja puhui tälle rauhan puolesta.

Rauhan lisäksi paavi Leo on korostanut siirtolaisten ihmisoikeuksia. Trumpin hallinto on ollut poikkeuksellisen väkivaltainen erityisesti paperittomia siirtolaisia kohtaan Yhdysvalloissa.

Paavi on myös kieltäytynyt Trumpin kutsusta osallistua Yhdysvaltain 250-vuotisjuhlaan heinäkuussa. Sen sijaan Leo on päättänyt matkata Italian Lampedusalle, joka tunnetusti saapuu paljon Välimeren ylittäneitä siirtolaisia.

”Hän valitsee köyhät ja pakolaiset nimenomaan tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen politiikka perustuu pakolaisten ja siirtolaisten leimaamiselle.”

Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion on tällä viikolla määrä tavata paavi.

Mediatietojen mukaan vierailu on yritys korjata Yhdysvaltain hallinnon ja katolisten välejä. Yhdysvalloissa katoliset muodostavat noin 20 prosenttia aikuisväestöstä ja merkittävä osa heistä tuki Trumpia presidentinvaaleissa.

Vaikka paavi Leo on hillitympi kuin edeltäjänsä, he jakavat samankaltaisen teologian. Komulainen sanoo, että Leo on asemoitunut selvästi Franciscuksen uudistuspolitiikan jatkajaksi.

Komulainen muistuttaa, että Leo tulee pian antamaan ensimmäisen ensyklikansa eli kiertokirjeen. Komulaisen mukaan tämä katolisen kirkon korkea-arvoinen asiakirja tulisi käsittelemään tekoälyä.

”Leo haluaa tulkita ihmisarvon ja työn kysymyksiä tekoälyvallankumouksen aikana.”

Paavi on 1,4 miljardin katolilaisen kristityn hengellinen johtaja. Katolilaisten määrä on kasvussa erityisesti Afrikassa. Kristittyjen määrä kasvaa globaalissa etelässä samalla, kun kristittyjen osuus väestöstä on laskusuunnassa Euroopassa.