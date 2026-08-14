Mölkyn maailmanmestaruutta tavoittelee viikonloppuna yli 500 joukkuetta – laji on erityisen suosittu JapanissaKolmepäiväiset kisat järjestetään ensimmäistä kertaa Helsingissä.
Mölkyn maailmanmestaruuskisat alkavat tänään Käpylän liikuntapuistossa Helsingissä.
Kolme päivää kestävissä kisoissa kilpailee runsaat viisisataa joukkuetta yli 20 maasta. Kisoihin voivat osallistua kaikenlaiset joukkueet kilpailuseuroista spontaanisti koottuihin kaveriporukoihin.
Mölkyn maailmanmestaruudesta on kisattu vuodesta 2004 alkaen. Useimmiten mestaruuden on vienyt Suomi, mutta voitto on mennyt myös kahdesti Ranskaan ja kerran Japaniin.
MM-kisat pidetään tänä vuonna ensi kertaa Helsingissä. Kilpailun järjestävä mölkkyseura Terassimölkky kertoo, että MM-kisojen tuominen mölkyn kotimaan pääkaupunkiin oli sen pitkäaikainen haave.
Terassimölkyn mukaan mölkky on suosittu kilpailulaji monessa maassa. MM-kisojen esitteessä kerrotaan, että mölkkyturnauksia järjestetään vuosittain muun muassa Ranskassa, Puolassa, Saksassa ja Iso-Britanniassa. Erityistä suosiota mölkky nauttii Japanissa, jossa esitteen mukaan on enemmän mölkkyseuroja kuin Suomessa aktiivisia pelaajia.
Kisat lähetetään suorana Yle Areenassa ja Youtube-videopalvelussa.Artikkelin aiheet
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