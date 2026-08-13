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Juuri nyt | Mediat: Karhu alakoulun lähellä Savonlinnassa – ”Oppilaat eivät olleet peloissaan vaan kiinnostuneita karhusta”
Tilaajalle | MT testasi mustikkakartat – lupaavalla apajalla vastassa oli vain suopursua