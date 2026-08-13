Avoimien työpaikkojen määrä kasvussa ‒ näille aloille haetaan nyt eniten työntekijöitä

Rakennusalan avoimia työpaikkailmoituksia on nyt viidennes viime vuotta enemmän.

Rakennusalan avoimia työpaikkailmoituksia on nyt viidennes viime vuotta enemmän. Kuva: Timo Heikkala

Avoimien työpaikkojen määrä jatkaa kasvuaan, kerrotaan työnhakupalvelu Duunitori oy:n tiedotteessa.

Kesä–heinäkuussa Suomen suurimmalla työnhakupalvelulla julkaistiin yli 40 000 työpaikkailmoitusta, mikä oli 5 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.

Kasvua nähtiin jo keväällä, ja se voimistui entisestään kesällä.

”Rekrytointien kasvu on tietysti vielä pientä eikä tuo nopeaa helpotusta valtavalle joukolle töitä etsiviä suomalaisia. Luvut ovat kuitenkin rohkaisevia, koska kasvua on nähty jo niin monena kuukautena”, sanoo Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen.

”Uskon tämän viestivän yhdessä talouden muiden positiivisten signaalien kanssa, että paremmat ajat ovat viimein näköpiirissä”, hän jatkaa.

Alla on listattuna toimialat, joilla julkaistiin tammi-heinäkuussa eniten työpaikkailmoituksia Duunitorilla. Suluissa oleva prosenttiluku kuvaa muutosta edellisvuoteen.

Rakennusala: noin 8 300 ilmoitusta (+21 %) Teollisuus ja teknologia: noin 4 200 ilmoitusta (+30 %) Sosiaali- ja hoiva-ala: noin 4 100 ilmoitusta (-1 %) Myynti- ja kaupan ala: noin 3 200 ilmoitusta (-8 %) Ravintola- ja matkailuala: noin 2 600 ilmoitusta (-3 %)

Alueellisesti tammi-heinäkuun työpaikkailmoitusten määrän kasvu oli suurinta Varsinais-Suomessa, Pohjanmaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Nyt elokuussa työpaikkailmoitusten määrän nousu on jatkunut teollisuudessa ja teknologiassa sekä rakennusalalla. Myös myynnin ja kaupan alan ilmoitusten määrä kasvoi elokuun alussa.