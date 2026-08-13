Poliisin lupapalvelut ovat siirtyneet suurelta osin sähköisesti hoidettaviksi, ajasta ja paikasta riippumatta.

Poliisin lupapalvelut ovat siirtyneet suurelta osin sähköisesti hoidettaviksi, ajasta ja paikasta riippumatta. Kuva: Miska Puumala

Poliisihallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti poliisi on irtisanonut Juankosken, Kiteen, Outokummun ja Suonenjoen toimitilojen vuokrasopimukset, kerrotaan poliisin tiedotteessa.

Mainittujen poliisiasemien lupapalveluiden käyntiasiointi päättyy 1.9.2026 alkaen ja palvelut keskitetään muille poliisiasemille.

Samalla päättyy poliisipäivystys Juankoskella ja Kiteellä. Outokummussa poliisipäivystystä ei ole ollut, ja Suonenjoella se päättyi kuluvan vuoden huhtikuussa.

Laitos etsii Kiteelle, Outokumpuun ja Suonenjoelle uudet tukeutumistilat poliisin kenttäpartioille.

Lupapalveluiden osalta Juankosken, Kiteen, Outokummun ja Suonenjoen poliisiasemilla ei ole tälläkään hetkellä vakituista henkilöstöä. Kyseisten poliisiasemien lupapalveluja on pidetty yllä siten, että Kuopion, Joensuun ja Pieksämäen poliisiasemien lupasihteerit ovat ajaneet palvelemaan asiakkaita näille toimipisteille.

Poliisin lupapalvelut ovat siirtyneet suurelta osin sähköisesti hoidettaviksi, ajasta ja paikasta riippumatta. Passien, henkilökorttien ja aselupien hakeminen tapahtuukin yhä useammin poliisin verkkosivujen kautta.