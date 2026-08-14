Euroopanmajavaa ja vieraslajina Suomessa elävää kanadanmajavaa on lähes mahdotonta erottaa toisistaan ulkonäön perusteella.

Läntisessä Suomessa metsästetään heinä-elokuussa majavia rajatulta alueella. Pyynnillä pyritään parantamaan euroopanmajavan leviämistä.

Sopivia elinympäristöjä kotoiselta euroopanmajavalta on vienyt laajasti Suomeen levittäytynyt kanadanmajava.

Molemmat majavalajit ovat metsästettäviä riistaeläimiä, jotka lisäävät luonnon monimuotoisuutta etenkin paikallisten tulvikoiden kautta.

Kanadanmajava on kuitenkin Suomessa vieraslaji. Sitä ja euroopanmajavaa on hyvin vaikea tai mahdotonta erottaa toisistaan ulkonäön perusteella.

Suomen riistakeskuksen mukaan DNA-näytteet osoittavat, että nämä kaksi majavalajia elävät Länsi-Suomessa lähekkäin toisiaan.

Kymmenet metsästäjät luovat nyt majavan pyynnillä puskurivyöhykettä Peräseinäjoen, Kurun, Jalasjärven ja Kihniön riistanhoitoyhdistysten alueella majavalajien levinneisyysalueiden väliin.

”Kaikki majavat on tarkoitus poistaa kapealta alueelta, jotta majavalajit pysyisivät erillään ja euroopanmajava saisi tulevaisuudessa tilaa levittäytyä laajemmalle”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Janne Kotanen Suomen riistakeskuksesta.

Paikallisten metsästäjien kanssa on tehty sopimukset majavien tehopyynnistä. Pyynnin tehostamista auttaville menetelmille, kuten lämpötähtäimien käytölle ja kesäaikaiselle pyynnille on haettu poikkeuslupia.

Riistakeskuksen mukaan suurimmasta osasta hankealueen metsästysseuroista yksi tai kaksi pyytäjää on sitoutunut hankkeeseen.

Hanke kestää vuoden 2026 loppuun, mutta jatkoa on Riistakeskuksen mukaan suunniteltu.

”Toiveena on saada hankkeelle jatkoa niin, että puskurivyöhykettä voitaisiin asteittain siirtää kohti itää ja euroopanmajavan levinneisyysaluetta laajentaa. Myös Kaakkois-Suomessa voisi olla hyviä alueita puskurivyöhykkeen perustamiseksi”, Kotanen kertoo tiedotteessa.

Alunperin kanadanmajava on kotoisin Pohjois-Amerikasta, josta sitä tuotiin Suomeen 1930-luvulla. Euroopan unioni lisäsi lajin haitallisten vieraslajien listalle kesällä 2025, sillä se vaikeuttaa euroopanmajavan leviämistä.

Suomessa muutoksen on siirtymäaika elokuuhun 2027.

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