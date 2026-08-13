Viime päivinä lämpötila on jäänyt tavanomaista viileämmäksi. Myös hallaa ja yöpakkasia on esiintynyt Lapissa, mutta paikoin myös etelämpänä. Pakkasesta puhutaan, kun lämpötila laskee kahden metrin korkeudella nollan alapuolelle.

Hallaa puolestaan esiintyy kasvukaudella, kun lämpötila painuu maanpinnalla pakkasen puolelle. Halla ja yöpakkanen voivat vahingoittaa istutuksia ja viljelyksiä.

Tulevana yönä hallan todennäköisyys on suurin Lapissa ja maan itäosassa heikkotuulisen ja selkeän sään vuoksi. Samaan aikaan lännestä virtaa runsaampaa pilvisyyttä ja lämpimämpää ilmaa, joten hallalle voidaan sanoa heipat hetkeksi.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Viikonloppuna sää siis lämpenee, mutta samalla sateet yleistyvät koko maassa. Etenkin lauantaina maan eteläosassa voidaan hyvinkin yltää hellelukemiin, myös sunnuntaina on mahdollisuus helteelle.

Tyypillisesti elokuussa mitataan keskimäärin yhdeksänä päivänä hellettä jossakin päin Suomea. Nyt elokuussa hellepäiviä on ollut toistaiseksi vasta kaksi.

Lämpöisen viikonlopun jälkeen sää on palaamassa jälleen hieman viileämpään suuntaan. Matalapainevoittoinen ja melko sateinen sää jatkuu, eikä hellettä ole tämän hetkisen ennusteen mukaan näkyvissä ainakaan ensi viikon alkupuolella.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

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