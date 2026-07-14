Vaativa öljynpoisto-operaatio jatkosodassa uponneen panssarilaivan hylystä alkaa Itämerellä – alueelle pyydetään työrauhaaSyksyllä 1941 uponnen panssarilaivan Ilmarisen hylky on myös 271 onnettomuudessa menehtyneen merisotilaan hauta.
Öljynpoisto toisen maailmansodan aikana Utön saaren edustalle uponneen panssarilaiva Ilmarinen hylystä alkaa. Hylyn säiliöissä arvioidaan olevan noin 100 000 litraa kevyttä polttoöljyä.
Alus on Suomen ympäristökeskus Syken mukaan juuri öljyn takia yksi Itämeren ympäristölle vaarallisista hylyistä.
Öljyn poistaminen Ilmarisen hylystä suoritetaan viranomaisyhteistyönä, ja Syke, Merivoimat ja Rajavartiolaitos työskentelevät hylyllä lähiviikkoina.
Viranomaiset toivovat operaatiolle ja sen toiminta-alueelle työrauhaa turvallisuuden varmistamiseksi.
Tavoitteena on Syken mukaan poistaa öljyä tankeista turvallisesti ja hallitusti. Tyhjennystyötä toteuttavat merivoimien sukeltajat. Tukialuksena työssä on monitoimialus Louhi öljyntorjunnan erikoiskalustoineen.
Tyhjennystehtävä on Syken mukaan vaativa, ja tyhjennystä on suunniteltu ja harjoiteltu viime vuosina.
Haastavaksi työn tekee muun muassa Ilmarisen hylyn sijainti syvällä ja merenkäynnille alttiilla paikalla. Viranomaiset valmistautuvat tyhjennystyön yhteydessä myös mahdollisiin öljyntorjuntatehtäviin.
Ilmarisen hylky on myös 271 onnettomuudessa menehtyneen merisotilaan hauta. Hylyn tutkimuksissa ja öljynpoiston suunnittelussa ja toteutuksessa onkin huomioitu erityisesti kohteen hautarauha.
Operaatiosta ja sen tuloksista tiedotetaan lisää operaation päätyttyä, heinä–elokuun vaihteessa.Artikkelin aiheet
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