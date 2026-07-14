Suomen salmonellaepidemia on ohi – 64 sairastui ja kymmenen oli sairaalahoidossa Eri puolilla Suomea todettiin keväällä 2026 Salmonella Bovismorbificans -bakteerin aiheuttama tautirypäs.

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Haastatelluista sairastuneista suuri osa kertoi syöneensä kypsentämättömiä ituja ennen oireiden alkua. Kuvituskuva. Kuva: Stiina Hovi

Uutiset | Terveydenhuolto Joonatan Reunanen

Salmonellaepidemia on nyt takana päin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottaa.

Suomessa todettiin keväällä 2026 Salmonella Bovismorbificans -bakteerin aiheuttama tautirypäs. Tautiryppääseen kuului yhteensä 64 tapausta, joiden epäillään saaneen tartunnan kotimaassa. Tapauksista 37 on varmennetusti samaa bakteerikantaa.

Tapauksia todettiin eri puolilla Suomea. Sairastuneet ovat iältään 4–86-vuotiaita, keski-ikä 43 vuotta ja 41 heistä on naisia. Kymmenen on ollut sairaalahoidossa. Sairastuneista kaksi on kuollut 30 vuorokauden kuluessa infektion toteamisesta. Kuolemat ovat voineet johtua myös henkilöiden muista sairauksista.

Haastatelluista sairastuneista suuri osa kertoi syöneensä kypsentämättömiä ituja ennen oireiden alkua. Saman bakteerikannan aiheuttamia salmonellatapauksia on todettu tämän vuoden aikana myös muista Euroopan maista.

THL ja Ruokavirasto selvittivät epidemiaa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Salmonella leviää yleensä bakteeria kantavan ihmisen tai eläimen ulosteella saastuneiden elintarvikkeiden välityksellä. Ruoan kuumennus tuhoaa bakteerin. Salmonella voi myös tarttua ihmisestä toiseen, jos käsihygienia on puutteellinen.

Salmonellainfektion yleisimmät oireet ovat ripuli ja kuume. Ripulioireet kestävät 4–10 päivää.

Salmonellatapausten määrä on selvästi vähentynyt viimeisen 10 vuoden aikana Suomessa.