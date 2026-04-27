Vapuksi lämpenee kun pohjoispuhuri vaihtuu länsivirtaukseen Yöpakkaset vähenevät ja vappupäivänä päivälämpötila voi kivuta etelässä lähelle 20 astetta.

Hetken kestänyt viileys vaihtuu lämpimään kevääseen. Kuva: Jarkko Sirkia

Uutiset | Sää Oskari Rockas

Viikonloppuna Suomen yli kulkeneen matalapaineen jälkipuolella Suomessa on vallinnut kolea ja puuskainen pohjoisenpuoleinen ilmavirtaus. Vielä tiistai kuluu samanlaisissa merkeissä, mutta keskiviikkona kylmä pohjoisvirtaus alkaa heiketä ja vappuna lämpimämpää ilmaa alkaa virrata lännestä.

Tiistai voi olla monin paikoin viikon kylmin päivä ja koleutta korostaa kohtalaisena tai navakkana puhaltava puuskainen tuuli.

Lähipäivinä päivälämpötila on pääasiassa kahden ja kymmenen asteen, Pohjois-Lapissa kahden pakkasasteen ja kahden plusasteen välillä. Vappuaattona lämpötila alkaa maan länsiosassa nousta 10 ja 15 asteen välille.

Vappupäivänä lämpötila voi tämänhetkisen ennusteen mukaan nousta etelässä jopa 20 asteen tienoille.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Alkuun yöpakkasia esiintyy vielä laajalti, mutta vappuaaton vastaisesta yöstä alkaen yöpakkaset vähenevät koko maassa. Loppuviikolla paikalliset yöpakkaset painottuvat Lappiin.

Sateet jäävät alkaneella viikolla vähäisiksi. Lähipäivinä lähinnä Lapissa voi tulla yksittäisiä lumikuuroja ja myöhemmin vappuaaton vastaisena yönä heikko sadealue kulkee Suomen yli itään.

Onkin hyvä huomioida, että maastopalovaroituksia on edelleen voimassa erityisesti maan lounais- ja pohjoisosissa.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

