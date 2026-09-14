Ainakin kolme ihmistä kuoli Venäjän iskussa maatalousvarastoonVenäjä on tehnyt kesäkuusta alkaen iskuja, jotka ovat kohdistuneet Ukrainan logistiikkaverkostoon.
Ukrainalaisviranomaiset kertoivat maanantaina, että Venäjän hyökkäyksissä eri puolilla maata oli edeltäneen vuorokauden aikana kuollut ainakin kuusi ihmistä ja haavoittunut yli 40. Asiasta raportoi ukrainalaismedia Kyiv Independent.
Median mukaan tuhoisimmat iskut kohdistuivat Itä-Ukrainassa sijaitsevalle Donetskin alueelle.
Aiemmin maanantaina kerrottiin, että ainakin kolme ihmistä oli kuollut Ukrainassa Tshernihivin alueella, kun Venäjä iski maatalousvarastoon. Alustavien tietojen mukaan iskussa haavoittui lisäksi useita ihmisiä.
Venäjä ei tuoreeltaan kommentoinut iskua, mutta maa on aiemmin kiistänyt kohdistavansa iskuja siviili-infrastruktuuriin.
Tarkempi tapahtumapaikka on Prylukyn kaupunki, joka sijaitsee noin 120 kilometriä Kiovasta itään.
Venäjä on tehnyt kesäkuusta alkaen iskuja, jotka ovat kohdistuneet Ukrainan logistiikkaverkostoon.Artikkelin aiheet
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