Suomen vaalitietojärjestelmä ei siirrykään pilveenEnsi kevään eduskuntavaalit toteutetaan nykyisellä vaalitietojärjestelmällä.
Suomen vaalitietojärjestelmä on päätetty jättää siirtämättä yhdysvaltalaisen Amazonin pilvipalveluihin. Ensi kevään eduskuntavaalit toteutetaan siten nykyisellä vaalitietojärjestelmällä.
Oikeusministeriö päätti viime keväänä siirtää vaalitietojärjestelmän uudelle pilvipohjaiselle tuotantoalustalle. Kansainvälisen poliittisen tilanteen muututtua alustaratkaisu otettiin kuitenkin uudelleen harkintaan.
Vaalitietojärjestelmän tulevasta alustaratkaisusta, joka otetaan käyttöön ensi kevään jälkeen, linjataan myöhemmin.
