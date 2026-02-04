Suomalaisilta huijattiin viime vuonna yli 70 miljoonaa euroa – eniten rahaa vietiin tietojenkalasteluhuijauksillaKaikkiaan suomalaisilta yritettiin huijata viime vuonna lähes 150 miljoonaa euroa.
Suomalaisilta vietiin viime vuonna reilut 70 miljoonaa euroa erilaisissa huijauksissa, kertoo Finanssiala-etujärjestö.
Eniten rahaa rikolliset saivat haalittua erilaisilla tietojenkalasteluhuijauksilla, joilla vietiin suomalaisilta yhteensä noin 22 miljoonaa euroa.
Seuraavaksi eniten huijarit veivät rahaa sijoitushuijauksilla, noin 19 miljoonaa euroa, ja turvatilihuijauksilla, vajaat 15 miljoonaa euroa.
Kaikkiaan suomalaisilta yritettiin huijata viime vuonna lähes 150 miljoonaa euroa. Pankit saivat palautettua tai estettyä rikollisille matkalla olleista maksuista yli puolet.
Euromäärissä mitattuna huijausyritykset kasvoivat selvästi edellisvuodesta. Vuonna 2024 suomalaisilta yritettiin huijata rahaa noin 107 miljoonan euron edestä. Tuolloin pankit saivat estettyä tai palautettua huijausmaksuista runsaat 40 prosenttia.Artikkelin aiheet
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