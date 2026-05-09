Presidentti Alexander Stubb sanoi Nordean taloussemininaarissa, että EU:n houkuttelevuus kasvaa ja jäsenyystunnusteluja voi tulla jopa Kanadalta. Stubb korosti laajenemisen hallittavuutta ja näki Ukrainan, Islannin ja Britannian mahdollisina lähentyjinä.

Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama. Lue lisää