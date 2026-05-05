Ruotsi perustaa uuden ulkomaan tiedustelupalvelun – mallina Britannian MI6 Uusi tiedusteluvirasto perustetaan ulkomailta kohdistuvien uhkien torjumiseksi. Sen arvioidaan maksavan noin 260 miljoonaa euroa ensimmäisenä vuonna.

Ulkoministeri Maria Malmer Stenergardin mukaan uusi tiedusteluelin aloittaa tehtävänsä tammikuussa 2027. AFP/LEHTIKUVA.

Ruotsi aikoo perustaa uuden tiedusteluviraston ulkomailta Ruotsiin kohdistuvien uhkien torjumiseksi.

Asiasta ilmoitti Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard lehdistötilaisuudessa. Hän kertoi syyksi viraston perustamiselle Ukrainan sodan tuomat uudenlaiset ja aiempaa monimutkaisemmat uhat.

Ministerin mukaan Ruotsin ulkomaan tiedustelupalvelu (UND) aloittaa tehtävänsä tammikuussa 2027 ja sitä voi verrata Britannian ulkomaan tiedustelupalvelu MI6:een.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on Stenergardin mukaan osoittanut, että informaatioetu ja kyky sopeuttaa nopeasti ​​teknisiä järjestelmiä ovat yhtä tärkeitä kuin edistyneet asejärjestelmät.

”Kuten tiedetään, turvallisuustilanteemme on vakava, ja kohtaamme päivittäin laajan ja monimutkaisen uhkakuvan. Tämä asettaa kyvyillemme uusia ja lisääntyviä vaatimuksia”, ministeri sanoi uutistoimisto TT:n mukaan.

UND toimisi paljolti kuten Britannian tiedustelupalvelu MI6, eli se keräisi tietoa muista maista sekä Ruotsiin kohdistuvista uhkista, kuten terrorismista, kyberuhista ja turvallisuusriskeistä. Tiedot se raportoi hallitukselle ja viranomaisille, joille tiedoista on hyötyä.

Maaliskuussa Säpo varoitti Ruotsia uhkaavista uudenlaisista riskeistä ja erityisesti Venäjän hybridi-iskuista ja sabotaasista.

Ministerin mukaan jotkut Ruotsin sotilastiedustelu- ja turvallisuuspalvelu Mustin toiminnoista siirretään UND:lle.

Uuden tiedustelupalvelun on määrä tehdä tiivistä yhteistyötä Ruotsin puolustusvoimien sekä turvallisuuspalvelu Säpon kanssa.

Uuden tiedusteluelimen arvioidaan maksavan 2,8 miljardia kruunua eli noin 260 miljoonaa euroa ensimmäisenä vuonna. Ulkoministerin mukaan siellä työskentelee parisataa ihmistä.

Säpon mukaan Ruotsi ei toistaiseksi ole joutunut laajamittaisesti hyökkäysten tai perinteisen sabotaasin kohteeksi, mutta Venäjältä lähtöisin olevia kyberhyökkäysyrityksiä on havaittu.