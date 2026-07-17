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Juuri nyt | Poikkeuslupia kyyhkyille ja merihanhille voidaan myöntää vahinkoa tuottavien yksilöiden kohdalla jo ennen metsästysajan alkua
Tilaajalle | Kiihtyvyysanturi tuottaa kaivurin liikkeistä niin tarkkaa tietoa, että sen avulla voidaan laskea, missä kauha liikkuu veden alla