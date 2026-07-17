Sähköverkkoa kuvataan nyt ilmasta: Droonit lentävät asuinalueiden ylläDroonit jatkavat kesän ajan sähköverkon tarkastus- ja kuvauslentoja eri puolilla Elenian verkkoaluetta.
Sähköverkon tarkastuslennot jatkuvat eri puolilla Suomea elokuun loppuun asti, kertoo sähköverkkoyhtiö Elenia. Tarkastuksia tehdään drooneilla, jotka lentävät sähkölinjojen läheisyydessä ja kuvaavat pylväitä sekä johtorakenteita.
Kuvausten tavoitteena on kerätä ajantasaista tietoa ilmajohtojen kunnosta. Tietojen avulla sähköverkon huolto- ja parannustöitä voidaan suunnitella ennakoivasti.
Lennot toteutetaan automaatiota hyödyntäen. Drooni lentää pääosin automaattisesti, mutta sen toimintaa valvotaan koko ajan.
Elenian mukaan droonien vaikutus ympäristöön ja asukkaiden arkeen on vähäinen. Droonit toimivat sähköakuilla ja ovat yhtiön mukaan melko hiljaisia.
Yhtiö korostaa, ettei drooneilla kuvata ihmisten pihoja. Jos johtoalueella sijaitsee rakennuksia, ne voivat kuitenkin näkyä kuvissa. Kuvamateriaalia käytetään muun muassa turvaetäisyyksien tarkistamiseen.
Mahdollisesti kuviin tallentuvat ihmiset sumennetaan yksityisyyden suojaamiseksi.
Sähköverkko kuvataan kahteen kertaan. Ensimmäisellä lennolla otetaan valokuvia, ja toisella kerätään laserdataa. Laserkuvauksen avulla sähköverkosta muodostetaan kolmiulotteinen 3D-malli suunnittelun tueksi.
Elenia lähettää tarkastuslennoista tekstiviestin niille asiakkaille, joiden alueella lentoja tehdään.Artikkelin aiheet
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