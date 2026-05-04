Kapteeni Kiinasta, alus Syyrian lipun alla – Ruotsi pidätti Venäjän varjolaivastoon kuuluvaksi epäillyn tankkerin kapteenin Tankkerin kiinalainen kapteeni pidätettiin epäiltynä väärennetyn asiakirjan käytöstä sekä Ruotsin merilain rikkomisesta. 182-metrinen alus kulkee Syyrian lipun alla.

Ruotsin rannikkovartiosto nousi Jin Hui -alukselle sunnuntaina. AFP/LEHTIKUVA.

Ruotsin rannikkovartiosto nousi Jin Hui -tankkialukseen sunnuntaina.

”Pidätettyä kuulustellaan, ja yhteydenpito muiden maiden ja viranomaisten kanssa on aloitettu”, sanoi tutkintaa johtava syyttäjä Adrien Combier-Hogg.

Ruotsin väestönsuojeluministeri Carl-Oskar Bohlin kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että alus on EU:n, Ison-Britannian ja Ukrainan pakotelistalla. Sen epäillään olevan merikelvoton, ja lisäksi aluksen vakuutuksissa on epäselvyyksiä.

Kyseessä oli viides kerta, kun Ruotsin rannikkovartiosto nousi epäilyttävään alukseen pysäyttääkseen sen.

Rannikkovartioston mukaan 182-metrinen alus kulkee Syyrian lipun alla. Aluksen epäiltiin olevan tyhjä. Sen määränpää ei ollut tiedossa.