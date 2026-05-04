Opec menettää suuren jäsenen: Arabiemiraatit aikoo lisätä öljyntuotantoa Arabiemiraatit on ollut pitkään ärsyyntynyt Opecin määräyksestä rajoittaa Arabiemiraattien öljyntuotanto 3,4 miljoonaan barreliin päivässä.

Opecin tosiasiallisen johtajan Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina.

Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä Opecista ja laajemmasta Opec+-liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al Jaber.

Hän toimii myös Arabiemiraattien valtiollisen öljy-yhtiön ADNOC:n toimitusjohtajana.

Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen.

Opecin tosiasiallisen johtajan Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina. Jännitteiden taustalla ovat ulkopolitiikka, öljyntuotanto ja Lähi-idän sota, joka on rasittanut Persianlahden rantavaltioiden taloutta.

Arabiemiraatit on Opecin neljänneksi suurin öljyntuottaja, ja sen lähtö on takaisku järjestön kyvylle hallita öljynhintaa. Saudi-Arabialla ja Arabiemiraateilla on ollut pitkään erimielisyyksiä Opecin tuotantokiintiöistä.

Arabiemiraatit ei ole ensimmäinen Opecin jättävä valtio, mutta se on ylivoimaisesti suurin järjestön jättävä öljyntuottaja.

Arabiemiraatit on ollut pitkään ärsyyntynyt Opecin määräyksestä rajoittaa Arabiemiraattien öljyntuotanto 3,4 miljoonaan barreliin päivässä. Arabiemiraatit pyrkii kasvattamaan tuotantoaan 5 miljoonaan barreliin ensi vuoteen mennessä.