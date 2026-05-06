Anoran liikevaihto laski alkuvuonna − liiketulos painui tappiolle Toimintaympäristö Anoran Pohjoismaiden ydinmarkkinoilla pysyi haastavana.

Jaa Kuuntele

Alkoholiyhtiö Anoran liikevaihto laski tammi-maaliskuussa neljä prosenttia. Liikevaihto oli 135,8 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 141,4 miljoonaa euroa. Kuva: Johannes Tervo

Uutiset | Talous Matti Tuominen

Alkoholiyhtiö Anoran liikevaihto laski tammi-maaliskuussa neljä prosenttia. Liikevaihto oli 135,8 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 141,4 miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen käyttökate parani alkuvuoden aikana viime vuoden vastaavasta 9,7 prosenttia 8,0 miljoonasta eurosta 8,8 miljoonaan euroon.

Yhtiön vertailukelpoinen liiketulos parani yli 70 prosenttia 2,1 miljoonaan euroon viime vuoden 1,2 miljoonasta eurosta. Se oli 1,5 prosenttia liikevaihdosta.

Liiketulos sen sijaan oli 0,1 miljoonaa euroa tappiolla, kun se vielä viime vuonna oli 2,1 miljoonaa euroa voitolla.

Liiketoiminnan nettorahavirta parani -75,6 miljoonasta eurosta -34,5 miljoonaan euroon.

”Vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä saavutimme vahvaa operatiivista edistystä markkinoiden ja liikevaihdon vastatuulten jatkumisesta huolimatta. Jatkoimme Fit, Fix, Focus -aloitteidemme (FFF) toteuttamista ja olimme tyytyväisiä myönteisiin tuloksiin, kuten yhteisen SAP-alustan onnistuneeseen käyttöönottoon, alla olevien toimintakulujen laskuun, bruttokateprosentin merkittävään paranemiseen ja varastojen huomattavaan pienenemiseen, jotka yhdessä vahvistivat tasetta”, toimitusjohtaja Kirsi Puntila kommentoi Anoran tulostiedotteessa.

Puntilan mukaan toimintaympäristö Anoran Pohjoismaiden ydinmarkkinoilla pysyi haastavana, kun viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoiden kokonaisvolyymi laski.

Anoran segmenttien kehitys oli vaihtelevaa. Wine-segmentin liikevaihto laski 11,4 prosenttia, kun taas sen vertailukelpoinen käyttökate parani, mikä heijasti Puntilan mukaan FFF-ohjelman mukaisesti toteutettuja toimenpiteitä liiketoiminnan kulujen laskemiseksi. Spirits-segmentin liikevaihto laski 6,4 prosenttia, mutta sen bruttokateprosentti nousi kaksi prosenttiyksikköä 47,5 prosenttiin. Puntilan mukaan industrial-segmentti oli vuosineljänneksen valopilkku. Sen kannattavuus parani ja ulkoinen liikevaihto kasvoi 14,9 prosenttia sopimusvalmistuksen, etanolin ja tärkkelyksen sekä Norjan logistiikkapalveluiden kasvun ansiosta.

Anora odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate on tänä vuonna 74-79 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna oli 71,1 miljoonaa euroa.

Industrial-segmentti oli vuosineljänneksen valopilkku. Sen kannattavuus parani ja ulkoinen liikevaihto kasvoi 14,9 prosenttia sopimusvalmistuksen, etanolin ja tärkkelyksen sekä Norjan logistiikkapalveluiden kasvun ansiosta. Kuva: Arto Takalampi