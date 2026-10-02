MT-Kysely: 44 prosenttia suomalaisista hyväksyy Häkkäsen Israel-vierailun, 33 prosenttia ei
Häkkäsen vierailun ja tapaamisen seurauksena hänelle ja koko hallitukselle on esitetty epäluottamusta, josta äänestettäneen perjantaina.
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- 44 prosenttia suomalaisista hyväksyy Antti Häkkäsen syyskuun Israelin-vierailun ja tapaamisen maan puolustusministerin kanssa.
- Kolmannes suomalaisista ei hyväksy vierailua, 22 prosenttia on epävarmoja.
- Miehet suhtautuvat vierailuun naisia hyväksyvämmin.
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- Vierailu ja tapaaminen Israel Katzin kanssa aiheuttivat kohun, ja vihreät ja vasemmistoliitto esittivät epäluottamusta Häkkäselle.
- SDP esitti epäluottamusta koko hallitukselle.
- Kristillisdemokraattien, perussuomalaisten, kokoomuksen ja keskustan kannattajat hyväksyivät vierailun yleisemmin kuin vasemmistoliiton, vihreiden ja SDP:n kannattajat.
- Häkkänen perusteli tapaamista tarpeelliseksi.
- Suomi hankkii Israelista useita asejärjestelmiä, kuten Daavidin linko -ilmatorjuntajärjestelmän.