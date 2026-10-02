Otsikon viittaus Phil Murrayn tähdittämään elokuvaan samat tapahtumat yhä uudelleen elävästä meteorologista on niin usein käytetty, ettei sitä voi pitää kekseliäänä edes kirjoittaja itse. Keskiviikon uutinen Suomen Tietotoimiston toiminnan mahdollisesta loppumisesta on kuitenkin kovin tuttu samoin kuin Postin toistuvat jakeluhintojen korotukset. Molemmat koskettavat myös Maaseudun Tulevaisuutta.

STT kertoi suunnittelevansa tappiollisen liiketoimintansa alasajoa ensi maaliskuun lopussa. Uutistoimiston kohtalo oli uhattuna viimeksi vuosi sitten. Kohtalokkaaksi on osoittautumassa Sanoma Media Finlandin uutismedioiden päätös luopua STT:n uutis- ja kuvapalvelujen asiakkuudesta. Sanomasta tuli enemmistöomistaja vuonna 2018 Alma Median ja TS-Yhtymän luovuttua omistuksestaan. Uutistoimiston on vaikea luoda tuottavaa liiketoimintaa, koska uutisbisneksessä eivät isot eurot liiku. Paitsi kulupuolella. Kuluttajat ovat valmiita maksamaan journalismista, mutta eivät niinkään perusuutisoinnista, jota on tarjolla myös maksutta. MT:n julkaisuyhtiö Viestimedian omistava MTK kuuluu STT:n pienomistajiin.

Uutistoimiston on vaikea luoda tuottavaa liiketoimintaa.

Voi olla, ettei loppukohtausta ole tälläkään kerralla vielä näytelty. Muun muassa keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska ja SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi vaativat hallitukselta toimenpiteitä uutistoimiston turvaamiseksi. Pääministeri Petteri Orpo (Kok.) kertoi toivovansa omistajien vielä ponnistelevan ratkaisun löytämiseksi. Hän muistutti valtion päättäneen STT:n tukemisesta kertaluonteisella miljoonan euron valtiontuella. Tuki ei tosin ole ehtinyt maksuun asti. Raadollisesti tilanteen näkee valtiovarainministeri Riikka Purra (Ps.), jonka mielestä valtion ei kuulu ”tekohengittää” medioita. Purran puoluetoveri, liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne arvioi edellisessä kriisissä vuosi sitten, ettei STT kaadu ainakaan nykyisen hallituksen aikana. Nähtäväksi jää.

Valtion keinot puuttua markkinoiden toimintaan ovat rajalliset myös mediabisneksessä. Pörssiyhtiö Postin enemmistöomistajana sen kuitenkin toivoisi reagoivan jakeluhintojen toistuviin, ilmoitusasiana tuleviin roimiin korotuksiin. Median käyttö digitalisoituu paikkariippumattomaksi, mutta myös painettuja lehtiä yhä luetaan. Päättäjien toimettomuus koko maan kattavan tiedonvälityksen turvaamisessa on hämmentävää. Ehkä kyse on samasta asiasta kuin terveydessä, jonka merkityksen ymmärtää vasta sen menetettyään. Kilpailuneutraali toimenpide olisi laskea tilattavien lehtien arvonlisäveroa tai luopua 10 prosentin alvista kokonaan. Kaikella on hintansa, mutta laadukkaan journalismin turvaamisesta se kannattaa maksaa.

Haasteita median toimintaympäristössä riittää, mutta yksi asia on varma. 110-vuotias MT palvelee lukijoitaan luotettavalla laatujournalismilla myös jatkossa.

Kirjoittaja on Maaseudun Tulevaisuuden vastaava päätoimittaja