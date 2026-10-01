Perjantain vastainen yö on maan länsiosassa selvästi lämpimämpi, mutta itään ja pohjoiseen jää edelleen kylmempiä alueita. Suurin todennäköisyys yöpakkaselle on Pohjois- ja Keski-Lapin selkeillä alueilla. Myös maan itäosassa lämpötila voi paikoin laskea vain hieman nollan yläpuolelle ja hallan todennäköisyys on korkealla. Viikonloppua kohden yöt lämpenevät koko maassa.

Mikäli aurinko pääsee paistamaan, lämpötila voi etelän lämpöisillä alueilla nousta 17 tai 18 asteeseen. Kuva: Ilmatieteen laitos

Korkeapaineen myötä poutasää jatkuu perjantaina koko maassa. Pilvisyys sen sijaan on vaihtelevaa eri puolilla maata. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta ja alapilvien välistä ei aurinkoa pääse näkemään. Matalasta pilvestä voi paikoin sadella heikosti tihkua. Etelämpänä pilvisyys on vähäisempää ja paikoin aurinko voi pilkahtaa lännessä tai aivan etelässä. Pilvisyyden ennustettavuus on kuitenkin korkeintaan kohtalainen ja päivästä saattaa loputa tulla etelässäkin pilvinen.

Pilvisyysennusteen epävarmuus heijastuu myös lämpötilaennusteeseen. Mikäli aurinko pääsee paistamaan, lämpötila voi etelän lämpöisillä alueilla nousta 17 tai 18 asteeseen. Jos pilvisyys on runsaampaa, lämpötila jää selvästi alhaisemmaksi. Maan pohjoisosassa lämpötilaennuste on hieman parempi ja siellä lämpötila vaihtelee enimmäkseen 8 ja 13 asteen välillä.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

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